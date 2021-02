“Los bomberos necesitamos percibir un salario” dijo el presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios

Una de las actividades más reconocidas a nivel social es la de los bomberos, los cuales no perciben salarios y deben buscar esos ingresos en otros trabajos, a pesar de eso cientos de chicos se inscriben en las escuelas para formarse como futuros bomberos. El presidente de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, Waldemar Laumann habló acerca de cuáles son las actividades que llevan adelante y la necesidad que tienen los mismos de que su labor sea remunerada.

Waldemar Laumann – Santa María de las Misiones

Entre las características que tienen los mismos es que según Laumann, el 99 por ciento de los bomberos pertenecen a sus comunidades, hay una interrelación entre ellos y los ciudadanos comunes. Esto tiende a fortalecer las relaciones.

“Desde mi punto de vista, los bomberos necesitamos percibir una ayuda económica, porque las personas que son voluntarias y están en blanco en una empresa no pueden faltar ya que pierden el presente en su trabajo. Entonces estas personas deben pensar si pierden o no la jordana laboral porque dejan de llevar el pan a su casa. Por su parte, aquellas personas que no tienen trabajo fijo, tienen que tener una remuneración para el cumplimiento de 6-7 horas diarias en el cuartel como incentivo”, explicó Laumann.

Además, el Presidente de la Federación hizo hincapié en que en los últimos tiempos la necesidad que tienen varias zonas del país de poder contar con la presencia de los mismos, por los incendios que ocurren habiendo sequías. Se hace muy difícil que un bombero voluntario tome la decisión de prestar sus servicios en otra parte de nuestro país ya que esto corresponde a ausentarse en su trabajo fijo a través del cual sí percibe un salario.

Para aquellas personas que deseen inscribirse como bomberos voluntarios, dijo que las inscripciones están abiertas en Montecarlo para cadetes y aspirantes, para esta última categoría deben ser mayores de 18 años. A pesar del duro trabajo que conlleva y la difícil situación que atraviesan, afirmó que “es increíble la cantidad de personas que vienen para inscribirse, llenar los formularios y hacer la escuela de cadete o la academia de capacitación para que después puedan rendir el examen para ser bomberos”.

