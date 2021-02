Los payamédicos de Posadas esperan ansiosos poder volver a regalar sonrisas

Ilona Popity y Moia Madelaire, payamédicas de Posadas, comentaron acerca de su tarea y cómo se organizan. Payamédicos es una organización no gubernamental que nació en el año 2002 y la cual presentaron en Misiones en el 2010, por lo que cumplieron ya 11 años regalando sonrisas a los pacientes de la Tierra Colorada.

Moia Madelaire e Ilona Popity, Radio Libertad

Actualmente los payamédicos están en las ciudades de Posadas, Eldorado, Oberá y Jardín América, donde a través de la teatralidad buscan llevarles humor a todos aquellos pacientes que están internados en el hospital. “En Posadas principalmente vamos al hospital pediátrico. Los visitamos una vez a la semana llevándoles buena energía y ganas de reir”.

Para ser payamédico, en primer lugar es necesario capacitarse, según indicaron: “Aprendemos sobre teatralidad, de ética y también acerca de todas las normas hospitalarias, entonces entramos con ciertos conocimientos. No se trata de algo al azar ni de ponerse solo la nariz”, manifestaron en diálogo con FM Libertad.



Sus trajes, vestimenta característica que llevan, son como las chaquetillas que utilizan los médicos aunque un poco más decoradas: con colores surtidos y alegres se complementan a la perfección con su actividad y, de alguna u otra manera, rompen con la estructura del día a día que se vive en estos espacios.

“Antes de entrar, recorremos los pisos donde se encuentran los pacientes con quienes vamos a jugar. Así sabemos qué patología tienen, si pueden o no moverse, reírse o no y un montón de cosas que tenemos que conocer antes. Después nos sanitizamos antes de entrar en cada habitación, son las normas que llevamos desde siempre”, comentaron.

“Desde payamédicos trabajamos con mucha seriedad. Ahora, como estamos en pandemia, no estamos yendo al hospital porque no podemos arriesgar a los niños. Extrañamos muchísimo y queremos volver. No obstante a esa ausencia, ser payamédico hace que tengamos cierta responsabilidad en la vida cotidiana de cada uno”, explicaron.

Contaron que en el caso de visitar a pacientes oncológicos, siempre los visitan utilizando barbijos, así como también sucede con aquellos que tienen patologías respiratorias: “Sabemos que a través de nuestra intervención en ese lugar, podemos hacer milagros para mejorar y eso está buenísimo”.

Un payamédico se define como una persona mitad payaso – mitad médico que, por medio del humor, busca brindar un momento de alegría al produciente. El produciente, por otro lado, es aquella persona que produce su bienestar, es el “actor principal” más que un simple receptor.

¿Qué se necesita para ser payamédico?

Se realiza una capacitación en dos instancias: la primera sobre Payateatralidad y la segunda sobre las normas de bioética. En el primer caso, a raíz de la pandemia, actualmente no se están haciendo, en el segundo por otra parte sí ya que se valen de las herramientas brindadas por la virtualidad.

“Lo que hace al payamédico es poder ir al hospital, entonces en este momento es lo que nos está faltando. Es nuestra segunda casa, ganamos presencia dentro de la sociedad y somos queridos sobre todas las cosas. Mientras no podamos ir al hospital, seguiremos viendo qué podemos hacer desde afuera. Siempre está la voluntad”, expresaron.

AV-EP