En el Día mundial de la lucha contra el Cáncer aseguran que el diagnóstico temprano salva vidas

Bajo el lema “Yo soy y Voy a”, la comunidad global conmemora este 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer. En Misiones los principales tipos de esta enfermedad son el de cuello uterino, el de mama, pulmón y colon y desde el IMC bridan atención integral con la posibilidad de obtener tratamientos que consiguen la curan o mejoran la calidad de vida de sus pacientes.

A nivel mundial, se estima que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y 10 millones de muertes por cáncer. La carga del cáncer aumentará aproximadamente en un 60% durante las próximas dos décadas, lo que afectará aún más a los sistemas de salud, a las personas y a las comunidades. Se prevé que la carga mundial por cáncer aumente a unos 30 millones de nuevos casos para 2040, y el mayor crecimiento se producirá en países de ingresos bajos y medianos.

Si no se toman medidas para prevenir y controlar esta enfermedad, se prevé que el número de personas que serán diagnosticadas con cáncer aumentará en un 55%, lo que significa aproximadamente 6,23 millones de personas para 2040, en la Región de las Américas.

“Es el día de concientización mundial de una de las enfermedades más importantes en el mundo y las que más muertes va a producir en toda nuestra era, va a ser la enfermedad más importante”, indicó el médico oncólogo, Ángel D’Annunzio, referente del IMC en declaraciones Misiones Online.

En Argentina por año se detectan 120 mil casos, cerca de la mitad fallecen y solo el 50% consigue una cura. “Misiones es una de las provincias que tiene mayor incidencia de cáncer de cuello uterino con lo cual venimos trabajando muchísimo con el tratamiento de Braquiterapia que es el único centro público del NEA que realiza este tratamiento que puede evitar muchísimas muertes, no solamente de Misiones sino que de mujeres de toda la región. Atendimos cerca de 600 mujeres con cáncer de cuello uterino y 600 mujeres con cáncer de mama en 4 años”, agregó Ángel D’Annunzio.

El cáncer en Misiones

“La región del NEA es típicamente del cáncer de cuello uterino y también del cáncer de mama que es más frecuente, entonces nos caracterizamos por eso respecto a otras provincias. Y por eso llevamos adelante investigaciones desde el año 2014 para erradicar la enfermedad en la provincia y ese es nuestro objetivo de acá a 20 años”, indicó Ángel D’Annunzio.

En la población de hombres el más frecuente es el de pulmón, “son los casos de pacientes que fueron fumadores en los años 80 y que estaba muy permitido el tabaquismo. Probablemente baje mucho en los próximos 20 años porque las políticas antitabaco mejoraron mucho”, explicó.

También el de próstata y colon son los otros de los tipos de cáncer más frecuentes en Misiones. “Tenemos que saber que el de colon es uno de los que más se puede evitar haciéndose una colonoscopia y que a partir de los 50 años todos los pacientes se lo tienen que hacer porque puede salvar la vida. La conciencia de la población hace que los misioneros puedan tener mayores tasas de curación con respecto a otras provincias”, agregó el oncólogo.

El IMC atiende a pacientes desde los 15 años en adelante y las casos de cáncer en esta población jóvenes son poco frecuentes. “Tenemos cáncer de mama en mujeres de 20 años que no es lo más frecuente porque el promedio es 62 años. También atendemos las situaciones raras que se dan en la medicina, son difíciles pero en muchos casos logramos la curación de la gente y eso nos enorgullece porque es el resultado del trabajo de mucho tiempo”, explicó.

El desafío de conseguir una cura para el cáncer

El control integral del cáncer abarca la prevención, el diagnóstico temprano y la detección, el tratamiento y la atención paliativa. Sin embargo, no existe un medicamento que consiga la cura por completo de esta enfermedad y el doctor Ángel D’Annunzio brindó la respuesta de porque no hay una cura.

“Cada cáncer es muy diferente a otro molecularmente. Hay mucha variabilidad molecular y en el ADN, entonces es muy difícil encontrar una sola cura porque todos son muy diferentes. Los avances fueron fabulosos, no tanto que aumenta la curación sino que pacientes que antes vivían 6 meses hoy pueden vivir más de 5 años. En eso se avanzó muchísimo como en el cáncer de mama, de próstata y todo lo que es inmunoterapia ha revolucionado la oncología”, explicó.

Los tratamientos lograron que las personas vivan más tiempo. “Por eso también tenemos que ser conscientes de que detectándolo bien temprano la curación es mucho más posible”, agregó.

La atención del IMC durante la pandemia

En el 2012 se creó por ley el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) que tiene como objetivo promover los recursos necesarios para los cuidados paliativos, con el fin de prevenir y tratar lo antes posible los síntomas de la enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento.

“La pandemia frena todos los circuitos y lo que estamos viviendo ahora en enero es lo que generalmente pasa noviembre. Los controles no se hicieron entonces encontramos tumores más grandes y todas las cadenas diagnósticas y terapéuticas fueron frenadas”, explicó el oncólogo respecto a la atención durante los meses de cuarentena por coronavirus.

“El cáncer no paró en ningún momento, siguió aumentando solo que se retrasaron todos los eslabones. Por suerte el Hospital tomó la política de no suspender las cirugías oncológicas y tuvimos operaciones de cáncer de mama en medio de la pandemia y eso nos dio la tranquilidad de que las mujeres tuvieron la oportunidad de no retrasarse”, agregó.

El IMC, es un Instituto Rector de todo el accionar sobre la Oncología en Misiones, primordialmente busca la accesibilidad de la población de Misiones a las normativas de screening y tratamiento. Funciona dentro del ámbito de la Fundación Parque de la Salud, articulando junto al Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones y el Instituto Nacional del Cáncer.

“La filosofía de nosotros es el libre acceso, cualquier persona que tenga cáncer y sea misionera y que tenga la posibilidad de entrar rápidamente va a ser atendida, no va a tener dificultades de ningún tipo. Es atención universal y de la mejor calidad, con mejor tecnología y equipo humano”, explicó.

