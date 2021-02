Paso fronterizo: reiteran que paraguayos que deseen reingresar a Argentina solo pueden hacerlo vía aérea, desde Asunción a Ezeiza

Desde que comenzó la pandemia del Coronavirus, el paso fronterizo a través del puente Internacional “San Roque González de Santa Cruz” que une las ciudades de Posadas con Encarnación está cerrado por la situación epidemiológica, al igual que otras fronteras de la provincia y del país. Sin embargo, desde Paraguay permiten el ingreso de cualquier ciudadano de origen de ese país o extranjero. En cambio, si desean ingresar nuevamente a Argentina, únicamente lo pueden hacer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, vía Asunción.

Ariel Ávila, secretario de Integración de la Gobernación de Itapúa (Paraguay), señaló que actualmente las fronteras con Argentina por parte de Paraguay están abiertas. “Esto quiere decir que cualquier ciudadano paraguayo o extranjero puede ingresar normalmente a Paraguay haciendo los trámites correspondientes de migración. Además, se le realizará un control sanitario que es un protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública de Itapúa”.

Por otra parte, explicó que para que un ciudadano paraguayo con residencia en Argentina pueda regresar solo podrá hacerlo vía aérea, desde Asunción hacia Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. “Para acceder al viaje, deben realizar los trámites requeridos en la embajada de Argentina ubicada en Asunción ya que las otras vías de ingreso no están habilitadas debido a la situación epidemiológica de la pandemia del Coronavirus”.

Paso fronterizo cerrado hasta nuevo aviso

Las fronteras que tiene Misiones con Paraguay se encuentran cerradas desde el comienzo de la pandemia y desde la Dirección Nacional de Fronteras indicaron que eso seguirá así hasta que la situación sanitaria permita la reapertura. Alejandro Benedetti director de la entidad, dialogó con Misiones Online y adelantó algunos de los trabajos propuestos para este año en materia de pasos fronterizos.

En su visita a la provincia de Misiones, analizó la situación del paso fronterizo con Encarnación, el cierre del Puerto Pacú Cuá (Posadas) y otras situaciones de la región.

“Venimos con el objetivo de ver el paso fronterizo Posadas-Encarnación y el Puerto Pacú Cuá que hasta el 2015 estuvo en funcionamiento y que a raíz de transito en el puente y el ferrocarril, dejó de estar operativo porque no tienen una empresa prestadora del servicios y porque parecería que no es útil la movilidad en los dos pasos fronterizos”, indicó Alejandro Benedetti.

El segundo objetivo por el cual viajaron hasta Misiones, es para conocer la situación que se da en la zona de Yacyretá (Ituzaingó) y la Isla Apipé en Corrientes. “Esa población tiene un serio obstáculo en cuestiones de servicios básicos, tiene dificultades por la frontera que se les vuelve un obstáculo y vamos a visitar las instalaciones para ver distintas cuestiones y ver la situación de una población que está aislada del resto de Argentina”, explicó.

El intento fallido en La Quiaca

Una de las primeras medidas del Gobierno de Misiones, cuando comenzó la pandemia, fue cerrar todas las fronteras con los países vecinos, algo que se replicó a nivel nacional. Desde entonces el vínculo de antaño que existía entre Encarnación (Paraguay) y Posadas, se cerró.

Pero esta situación se repite en distintos puntos de Argentina, que tenían una conexión no solo comercial, sino social, sanitaria y económica. Pero por la situación epidemiológica todavía no se pueden abrir las fronteras y el Ministerio del Interior junto a la Dirección Nacional de Migraciones, tienen la potestad de tomar decisiones con respecto al cierre de los pasos.

Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Fronteras, intentaron establecer un protocolo para una posible reapertura de la frontera, pero las dificultades se hicieron presentes.

“Intentamos establecer un protocolo en el paso fronterizo la Quiaca (Jujuy)- Villazón (Bolivia), porque se trata de ciudades en donde el comercio es vital, no hay alternativas laborales y que la frontera esté cerrada significa para las ciudades un parate importante. Entonces intentamos establecer un protocolo para que funciones el tránsito vecinal fronterizo y la Dirección de Migraciones propuso que se hiciera un censo local de la población que vive en Villazón y la Quiaca para el control migratorio pero eso fue imposible, y desde diciembre hasta ahora estamos intentando ver esa alternativa y no fue posible”, explicó sobre un protocolo de apertura que no funcionó dentro de la emergencia sanitaria por coronavirus.

