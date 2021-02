Becas Progresar: ¿Cómo y cuándo inscribirse?

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció un aumento en el monto de las becas. Además, se incrementará el número de alumnos alcanzados por el beneficio.

En medio de las idas y vueltas por el regreso a las aulas de manera presencial, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció un aumento en el monto de las becas Progresar y la incorporación de nuevos becados con la actualización del salario mínimo vital y móvil (SMVM).

De esta manera, el monto actual ascenderá hasta $6.900 mensuales y el número de beneficiarios del programa pasará de 550 mil a 750 mil alumnos.

“Habrá una actualización del monto que se cobra, que será anunciado por el presidente, y también un aumento de la cobertura, que llegará a 750 mil beneficiarios”, explicó el ministro, al tiempo que aseguró que se trata de un “derecho y un acompañamiento a la trayectoria educativa de todos estos jóvenes”.

Becas Progresar

Para acceder al beneficio hay que inscribirse del 1 al 31 de marzo ingresando a la web oficial de Progresar con usuario y contraseña y completar los datos que se piden.

Requisitos para inscribirse al Progresar

-Ser argentina/ o nativa / o por opción.

-Tener al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de alumnos/as ingresantes, entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos y para el caso de alumnos/as avanzados/as en la carrera, hasta treinta (30) años cumplidos. Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados/as, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años y particularmente para las personas trans e integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios no se establece límite de edad.

-El total de tus ingresos y los de tu grupo familiar debe ser menor a la suma de tres salarios mínimos, vitales y móviles.

-Ser egresada/o del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

-Cumplir con los requisitos académicos establecidos.

Requisitos académicos

Por otro lado, los/as postulantes a una beca “progresar” que acceden por primera vez a la beca en calidad de alumnos/as avanzados/as como los que revistan la condición de re inscriptos/as, es decir que hayan tenido una beca con anterioridad, deberán acreditar tener más del cincuenta por ciento (50%) de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año cursado.

Los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, deberán acreditar la condición de regularidad exigido por el plan de estudios respectivo.

Montos de la beca Progresar

Los montos dependerán del nivel universitario/nivel no universitario y si corresponden a carreras estratégicas o no, a saber:

Carreras universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año – $2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año – $2.700

Para estudiantes de 5º año – $3.250

Carreras universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año – $ 2.550

Para estudiantes de 2º año – $ 3.100

Para estudiantes de 3º año – $ 4.100

Para estudiantes de 4º año – $ 5.350

Para estudiantes de 5º año – $ 6.900

Carreras de educación superior no universitarias:

Para estudiantes de 1º y 2º año – $ 2.250

Para estudiantes de 3º y 4º año – $ 2.700

Carreras de educación superior no universitarias consideradas estratégicas:

Para estudiantes de 1º año – $ 2.550

Para estudiantes de 2º año – $ 2.800

Para estudiantes de 3º año – $ 3.650

Los/as becarios/as que están ingresando por primera vez a la carrera, recibirán mensualmente el 80% del monto asignado, mientras que el otro 20% al inicio del año siguiente, si al terminar el ciclo lectivo actual cumple con los requisitos de aprobación de la cursada correspondiente.

Por su parte, los/as becarios /as avanzados / as hayan o no sido becarios / as con anterioridad, se les abonará el cien por ciento (100%) del monto de la misma desde la primera cuota siempre que acredite haber aprobado más del cincuenta por ciento ( 50%) de las materias según plan de estudios y año de cursada.

