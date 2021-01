Pedro Lunello reemplazará a Sergio Acosta en la intendencia del Parque Nacional Iguazú

Desde la Administración de Parques Nacionales de la Argentina emitieron un comunicado durante la jornada de ayer en el cual informaron que Sergio Acosta, quien se desempeñaba como intendente del Parque Nacional Iguazú, fue reemplazado por Pedro Lunello, que ocupaba el cargo de coordinador de Conservación y Uso Público.

Según indicaron días atrás, la decisión ya había sido tomada en diciembre de 2020 y no específicamente a causa de lo ocurrido previamente con el reportero gráfico Sixto Fariña. Es que guardaparques del PNI le retuvieron injustamente su cámara fotográfica a partir de la “denuncia” de fotógrafos del parque y el tema cobró relevancia nacional.

La Resolución del Directorio de la Administración de Parques Nacionales n° 36/2021 “deja sin efecto la designación con carácter transitorio del técnico universitario Sergio Fabio Acosta (DNI 20.069.716) en el cargo de Intendente del Parque Nacional de Alta Complejidad Parque Nacional Iguazú”.



Por otra parte y bajo la Resolución del Directorio de la Administración de Parques Nacionales n° 37/2021 “delega la firma del despacho de la Intendencia del Parque Nacional Iguazú de la APN al agente Pedro Andrés Lunello (DNI 20.010.814), coordinador de Conservación y Uso Público”.

Misiones Online se comunicó con el nuevo Intendente designado, pero este manifestó que hasta tanto Acosta no haya realizado su descargo respecto al tema, prefiere aguardar hasta la semana entrante para hablar sobre la designación al frente del Parque Iguazú y las responsabilidades que tendrá como tal.

El “apriete” al fotógrafo en el Parque Nacional Iguazú

Sixto Fariña.

Las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y de la Administración de Parques Nacionales tomaron directa intervención para solucionar el incidente registrado con un fotógrafo independiente en el PNI y ordenaron que se le reintegre su equipo fotográfico así como las fotos de su archivo personal.

El reportero Sixto Fariña fue denunciado por otros fotógrafos profesionales que están habilitados para trabajar en el Área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, por no contar con el permiso correspondiente para desarrollar la actividad, hecho que motivó la intervención de los guardaparques del sector.

En ese sentido, las autoridades de Administración de Parques Nacionales, están evaluando un cambio en la reglamentación de 2018 para ciertos casos específicos. Además, se instruyó a las áreas correspondientes para que inicien las investigaciones sobre el hecho para establecer los grados de responsabilidad de quienes participaron en el procedimiento.

Las autoridades de la Administración de Parques Nacionales expresaron que la función del guardaparque no es la de defender los intereses del concesionario, sino la de velar por la armonía, la preservación y la conservación. Reafirmaron la decisión de discontinuar la gestión de Acosta, independientemente del hecho acaecido con Sixto Fariña.

El testimonio del reportero al que le quitaron su cámara en el Parque Nacional Iguazú

Fariña y su hijo Guido tras recuperar su cámara.

El pasado viernes 19 de enero en el predio del Parque Nacional Iguazú, el reconocido fotógrafo posadeño se encontraba paseando en compañía de su hijo mientras realizaba algunas tomas para el medio donde se desempeña. Al llegar hasta la Garganta del Diablo, donde existe un espacio exclusivo para fotógrafos del lugar, un colega se le acerca hablándole de mala manera, señalándole que no debería estar allí.

Minutos después personal de guardaparques lo invitan a acompañarlos y, bajo el mismo tono efusivo, le indicaron que para realizar la actividad es necesario tener una autorización, cosa que no le había ocurrido en ninguna de las ocasiones anteriores en las que visitó la reserva. Se ofreció a abonar una multa, no obstante le terminaron secuestrando la cámara, su herramienta de trabajo, y le borraron todo el material que contenía la tarjeta de memoria.

A raíz de lo sucedido, fueron muchos los que se solidarizaron con Fariña quien aseguró no haber tenido que vivir una situación similar en sus más de 40 años de experiencia. El domingo, finalmente, le devolvieron el equipo pero no así las fotografías que había sacado, por lo que ahora está analizando la posibilidad de iniciar alguna acción legal por el brusco trato que recibió y la pérdida de su material de trabajo.

“Que me hayan pedido que entregue la cámara o que borre las fotos, para mí es perjudicial. Estuve de acuerdo en que cobren una multa, pero de ninguna manera iba a permitir que me saquen. Nadie nunca me dijo que tenía que tener un papel. Los guardaparques llamaron a la Policía y me dijeron que me podían llevar preso. Por eso me duele mucho, al final hicieron todo a lo que yo me opuse”, expresó a este medio.

AV-EP