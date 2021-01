“Fui a jugar pero encontré una familia en el deporte”, contó el chico misionero que fue convocado a la selección de básquet adaptado

Luego de haber recibido alrededor de 17 operaciones y sufrir la amputación de su pierna izquierda tras nacer sin tibia y peroné, Lisandro Zarza empieza a ver la vida con otros ojos. Su pasión por el deporte está intacta a pesar de las dificultades que le puso la vida, pero todo esfuerzo tiene su recompensa aunque tarde en llegar, y a él le llegó a través de un llamado en el día de ayer para formar parte del seleccionado argentino de básquet adaptado.

El fútbol fue su pasión de toda la vida, a pesar de tener una prótesis nada impidió que siga con sus sueños, a los dieciséis años de edad apareció en su vida el básquet el cual le dio un significado más que importante rescatándolo de una gran tristeza y angustia luego de la pérdida de su pierna. “Estuve dos años muy deprimido, gracias a que aparecieron los chicos con básquet pude volver a ser yo. Cuando mi papá me comenta lo de básquet que había una posibilidad para que empiece a entrenar, por suerte se dio y me gustó, fui al primer entrenamiento y después de varios le agarre el gusto al básquet”.

Su rutina se basa en dos entrenamientos semanales, los días lunes y miércoles de 14:30 a 16 horas, en el club Janssen con el equipo Los Yaguaretés, hoy en día están con Luz y Fuerza.

“Cualquier chico que empieza un deporte tiene el sueño de jugar en la selección y representar a su país, el mío de chico era jugar en Boca Juniors (al futbol), la vida me dio un giro totalmente distinto y tuve que adaptarme al nuevo cambio a otro deporte, pero siempre con la ilusión. Es un orgullo que la selección se haya fijado en mí, si bien hace varios años se viene hablando de que me iban a convocar tuve otras oportunidades años atrás que no fui porque no se quisieron hacer cargo de mi viaje. Por suerte ahora se estabilizó todo y se me hacen más fáciles las cosas”.

Lisandro fue contactado por la Federación Argentina de Básquet Adaptado (FABA), tendrá que presentarse el 8 de febrero en el hotel donde llevarán adelante la concentración hasta el día 11 donde volverán a sus respectivas provincias. Cabe destacar que los Juegos Parapanamericanos juveniles serán llevados adelante este año en Bogotá, Colombia. Mientras tanto la cita más importante a nivel deporte adaptado también será llevada a cabo este año en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que comenzarán en el mes de agosto.

“Siempre están las posibilidades, anteriormente me invitaron a River Plate cuando tenía el equipo de básquet adaptado, pero no iría (por su fanatismo Xeneize). También me buscaron de otras provincias como Chaco, Corrientes y Rio Negro, pero juega mucho lo emocional yo estoy hace mucho tiempo con mi equipo, mis compañeros y es diferente irse a otra provincia y cambiar de aire. Obviamente el juego es distinto, el lugar también pero creo que como se está dando lo de la selección hoy se va a dar que juegue en un equipo grande” explicó Lisandro haciendo referencia a la posibilidad que existe de emigrar de Misiones buscando otros rumbos más competitivos.

“Sé que hay mucha gente con discapacidad, yo digo que se animen así como lo hice yo, porque hay posibilidades y nadie nace sabiendo siempre uno empieza de cero. Sea básquet, ping pong, vóley, lo que sea cualquier deporte va a hacerle bien a la salud, también conoces personas yo fui a jugar pero encontré una familia en el básquet, personas que van a quedar marcadas en mí”.

DL-CP