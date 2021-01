Tendencias: según informe, el 78% de los argentinos conectados a internet se entretienen con videojuegos 

Cada vez más personas, de todas las edades, dedican su tiempo a jugar, mirar videojuegos y vincularse en la comunidad gamer, según un informe de IGNIS Media Agency. «Los videojuegos comienzan a formar parte del entretenimiento habitual y cada vez más personas, de todas las edades, dedican su tiempo a jugar, mirar videojuegos y vincularse en la comunidad gamer», señalan los especialistas.

En dicho estudio se indicaría que «el 78% de las personas de 10 años en adelante conectadas a internet en la Argentina se entretienen con algún tipo de videojuego, por lo que estamos ante una plataforma de consumo masiva. Además, el 92% del público gamer prioriza el formato mobile como dispositivo de juego, dejando en segundo lugar a las computadoras con un 80%».

Dentro de la comunidad gamer que opta por utilizar las notebooks, el estudio demuestra que el formato de juego preferido de los argentinos es el Battle Arena, conocido como MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), seguido de TPS (Third Person Shooter) y, en tercer lugar, FPS (First Person Shooter). En cuanto a los juegos, el primer puesto en el ranking es para League Of Legends, seguido de Minecraft y luego Valorant.

Según la generación y el tipo de composición del hogar, las personas eligen invertir su dinero en diferentes juegos para entretenerse en su tiempo libre. Las parejas con niños eligen como primera opción el Candy Crush (41,3%), aunque el FIFA y el Call of Duty se ubican muy cerca (40% y 37% respectivamente). Es decir que los adultos con niños también descargan y juegan muchos de los títulos más tradicionales de la industria para disfrutar solos.

Los niños, la generación Z (de 10 a 25 años), continúan con dos de los títulos que incorporan de sus padres, pero con un nuevo juego como el GTA (TPS), donde las posibilidades de mundos virtuales son tan diversas y su historia tan rica que atrapa a todo aquel que la experimente. En este público, los números aumentan: el FIFA alcanza un 45%, el GTA un 43,8% y finalmente el Call of Duty con 43,1%. Esto nos muestra que el segmento gamer mantendrá por mucho tiempo una tendencia que comenzó hace más de 10 años y hoy es una realidad para millones de personas.

Dichos datos denotan que dentro del mundo del gaming no solo existe el público profesional, más volcado a los esports y a los videojuegos competitivos, sino también aquellos denominados “jugadores lifestyle”, que juegan como una manera más de entretenimiento. Sin embargo, a la hora de elegir la tecnología ideal para su juego, este target busca equipos con prestaciones premium pero que también les sea de utilidad en el resto de sus actividades diarias.

“Encontramos dentro del mercado gamer un faltante de opciones para el segmento de jugadores aficionados y no profesionales, que buscan una notebook con las características de un equipamiento profesional pero a su vez la necesitan también para la vida cotidiana”, señala Matías Benz, Gerente de Marketing de ASUS en Argentina. “Es por esto que el año pasado trajimos al mercado argentino la ROG Zephyrus G14 y próximamente su nueva versión 2021, ya que la demanda sobrepasó nuestras expectativas. Se trata de notebooks con prestaciones gamer pero un diseño discreto que no desentona con un ambiente laboral u hogareño”, describe.

La ASUS ROG Zephyrus G14 es la notebook gamer de 14 pulgadas más poderosa del mundo, ya que cuenta con procesadores AMD Ryzen™️ de serie 4000, brindando un alto rendimiento, y tarjetas gráficas NVIDIA®️ GeForce®️ RTX 2060, en una máquina de tan solo 1,6 kg de peso, lo que la vuelve portátil para las tareas diarias de trabajo y estudio. Además, cuenta con un diseño muy discreto, a diferencia de los tradicionales equipos gamer con luces RGB o colores más llamativos.

Otra alternativa para aquellos que prefieren los juegos mobile es el ROG Phone 3, un smartphone diseñado exclusivamente para tener el mejor rendimiento en videojuegos. “El público también demanda dispositivos móviles para jugar, ya que se trata de equipos mucho más accesibles. Pero no por eso deben perder potencia: los celulares ROG cuentan con una pantalla AMOLED con una tasa de refresco de 144 Hz por milisegundo y una batería de 6.000 mAh, cualidades que ofrecen una gran ventaja competitiva a la hora de jugar”, comenta Benz.

Fuente: ASUS Argentina

P.E.--CP