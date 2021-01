Con un aumento del 25% en útiles escolares y uniformes, se encamina la vuelta a clases presenciales en Misiones

El Gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad junto al ministro de educación de la Nación Nicolás Trotta, garantizaron la vuelta a clases para el ciclo lectivo 2021 de forma bimodal, es decir, con la convivencia del sistema presencial y la modalidad virtual. A raíz de esta información, las librerías empezaron a tener pedidos de presupuestos para listas de útiles escolares, aunque no en gran escala para la vuelta a clases. También desde el sector de ventas de uniformes coinciden con un aumento para este año, y que se nota que los padres todavía están tomando con cautela la noticia del inicio del ciclo lectivo.

Analía Ferreira – Radio Libertad

Diferentes comerciantes del sector coincidieron en que este año hubo un aumento que ronda el 25% en los artículos escolares y que muchos padres tratan de acortar las listas reutilizando lo que sobró el año pasado, ya que por el contexto de pandemia los chicos no asistieron a clases y hubo útiles que quedaron sin usarse.

En cuanto a esto, Analía Verónica Ferreira, encargada de la librería Imperio señaló que el incremento en los costos de útiles escolares era inevitable ya que los mismos proveedores les envían los artículos con cierto aumento, dado que en el año pasado se vendieron muy pocos artículos.

Mencionó que se nota una baja demanda respecto del año pasado este año, ya que en esta misma época en años anteriores se veían filas de gente fuera de las librerías esperando para comprar, aunque con la variedad de descuentos que ofrecen y con el plan “Ahora Misiones” que sigue vigente, espera poder vender más que el año pasado, recuperar las pérdidas y obtener mejores ganancias.

Señaló que los artículos más vendidos hasta ahora fueron los lápices, gomas de borrar, biromes y otros elementos que van dentro de la cartuchera, así como también los repuestos de hojas y carpetas. Lo demás, como las mochilas, directamente no se vendieron.

Para la vuelta a clases, “La gente prefiere las segundas marcas”

Leonardo Kinder, propietario de Librería Avviare sostuvo que desde el año pasado ya notaron que la gente opta por comprar segundas marcas para ahorrar, pero de primera calidad, para que duren más.

“Hay segundas marcas que tienen precios de entre un 20 y 30 por ciento mejores que Rivadavia y son más gruesas” señaló Leonardo Kinder.

En cuanto al aumento del 25 por ciento señaló que, si bien el precio de algunos productos nacionales se pudo haber sostenido, en general el aumento era necesario.

El cierre del puente, favorable

Por otro lado, Kinder señaló que habría que esperar hasta fin de año para saber en porcentajes qué tanto favoreció que el Gobierno haya decidido no abrir el puente fronterizo y las fronteras que conecta Paraguay y Brasil con Misiones, a las librerías y comercios que venden útiles escolares en la provincia; pero según su visión, podría ser muy positivo para recuperar las pérdidas del año pasado.

“Con el tipo de cambio internacional que tenemos ahora, si las fronteras estuvieras abiertas creo sin dudas que también llevaríamos las de ganar”, agregó Leonardo Kinder.

Señaló que más allá del contexto, una cuestión por la que muchos clientes preferían abastecerse de los artículos escolares dentro de Misiones, es porque Paraguay no tienen el asesoramiento técnico de los vendedores que tienen en Misiones. Señaló que ir a comprar a Paraguay muchas veces significa que debe buscar por sí mismo los productos que quieren comprar, la gente no tiene el acompañamiento del comerciante que le recomienda artículos y le explica qué productos puede llevarse de acuerdo a sus necesidades.

Venta de uniformes

Andrea Larsen, propietaria de “El Garage Uniformes” expresó que una vez que el Gobernador terminó con la incertidumbre de la gente sobre si los chicos volverían a las aulas de manera presencial, la gente empezó a comunicarse con este local de uniformes para pedir presupuestos y mandar a hacer la indumentaria que necesitan los alumnos.

Andrea Larsen – Misiones Online

Pese a la situación económica, Larsen señaló que optaron por no aumentar tanto los precios, porque consideran que fue un año difícil para las familias que compraron uniformes a principio del año pasado que finalmente no usaron, pero que ya no les entra para este ciclo lectivo. Entonces por esto prefieren ofrecer distintos métodos de pago, con descuentos y tarjetas, y aumentar lo menos posible.

Métodos de pago para los útiles

Kinder explicó que hoy las billeteras electrónicas como Yacaré o Mercado Pago son los métodos de pago más elegidos por la gente, así como las compras online. Aconsejó que se animen a utilizarlas y que pregunten si tienen beneficios o descuentos, como los tienen las tarjetas con los pagos sin interés.

En materia de facilidades por otro lado, en la librería Imperio adelantaron que ofrecerán a partir del 1 de febrero descuentos para aquellos que compren en efectivo, y ofrecen el plan “Ahora Misiones” de lunes a miércoles, con la posibilidad de hacer compras y pagar en cuotas largas, sin interés y con un reintegro del 15 por ciento, con la tarjeta Visa Macro.

ZF-A