Torneo Regional: desde las 17.10, Atlético Posadas recibirá a Victoria de Curuzú Cuatía 

Esta tarde desde las 17.10, Atlético Posadas buscará sumar su primer triunfo ante Deportivo Victoria, en el marco de la tercera fecha de la zona 1 de la Region Litoral Norte del Torneo Regional. El partido se jugará en el estadio Pedro Pablo Labat y tendrá a Mariano Agli de Oberá como juez principal.

El “Decano” posadeño quiere dejar atrás la derrota ante Guaraní e intentará sumar sus primeros puntos en el certamen. Enfrente estará la “V Azulada” de Curuzú Cuatía que viene de igualar ante la “Franja” que esta fecha quedará libre.

El Consejo Federal dio a conocer el día, horario y terna arbitral para el encuentro de Atlético Posadas ante Deportivo Victoria por la tercera fecha del Torneo Regional 2021. Mariano Agli de Oberá será el árbitro principal y estará acompañado por Oscar Rivas y Alejandro Ferreyra, también de la Capital del Monte.

Para este partido, Atlético Posadas no podrá contar con el experimentado Franco Cabrera ni tampoco con Diego Millan, ambos no entrenaron con el plantel. “Cabrera lesionado, Millan no entrenó por problemas personales durante toda la semana”, explicó Néstor Jaquet, entrenador del Albinegro.

El plantel, conducido técnicamente por Néstor “Gareca” Jaquet, entrenó ayer en su estadio a la espera del duelo de hoy ante los correntinos. En ese marco, los jugadores realizaron trabajos con pelota parada y tambíen hicieron trabajos regenerativos.

“El debut fue complicado porque los jugadores tuvieron la ansiedad del primer partido y nos complicamos en jugadas claves, para este partido hemos mejorado y ya tenemos más prácticas de fútbol”, comentó Joaquín Barreto, presidente de Atlético Posadas.

Seguidamente, el dirigente anticipó que el equipo será más rápido de lo que se vio ante Guaraní “la práctica que hicieron esta semana se vieron jugadores más con más velocidad , necesitamos ganar y el entrenador va poner toda la carne al asador”, dijo.

Si bien el entrenador tiene algunas dudas, la zaga central es la única posición donde Jaquet tiene nombre confirmados; Juan Pablo Rodríguez y Martín Garcia, ambos defensores serían desde la partida.

Por su parte, el conjunto correntino realizó ayer su última práctica en su estadio, luego realizaron el hisopado correspondiente e inmediatamente después de conocer el resultado negativo de toda la delegación partieron hacia Misiones para alojarse en el predio del Crucero del Norte.

Conforme con la actuación de sus dirigidos en el debut, Claudio Penizzotto manifestó que Victoria irá en busca de los tres puntos al estadio de Pasaje Labat para, de esa manera, poder pelear arriba con Guaraní la primera posición.

AR-EP