Fútbol Femenino: con presencia misionera, Boca y River definirán el primer campeón de la era profesional

Con Yamila Rodríguez entre las titulares del Xeneize, Boca y River, los dos mejores equipos de la temporada, jugarán este martes la final del Torneo Transición 2020, en la versión femenina del Superclásico que definirá al primer campeón de la era profesional del fútbol femenino. “Estamos bien, tenemos en la cabeza que será un partido duro, es lindo jugar un clásico”, señaló la delantera oriundo de Posadas.

La competición había comenzado a comienzos del 2020 pero por la pandemia el certamen debió suspenderse, por lo que las autoridades tomaron la decisión de jugar un torneo de transición desde noviembre hasta mediados de enero. Y ambos elencos llegaron a la final y sortearán quién se quedará con el primer título del fútbol femenino en la era profesional. La gran final de este martes comenzará a las 19 en cancha de Vélez, con transmisión de TNT Sports, a partido único y con penales si hay igualdad en los 90 minutos de juego.

“Estoy super ansiosa, soy hincha de Boca y quiero ganar todos los partidos. Sabemos que este partido será difícil y queremos ir por un título más”, sostuvo la posadeña en la previa al duelo de esta tarde.

Las dirigidas por Christian Meloni arriban a esta instancia luego de un triunfo 2-0 en las semifinales frente a San Lorenzo. “Las Gladiadoras” llegan con un registro perfecto: seis victorias en seis partidos con 26 goles a favor y ninguno en contra.

Del otro lado asoma el conjunto de Daniel Reyes, que viene de dejar en el camino a la UAI Urquiza luego del 2-2 en los 90 minutos y el 3-1 en la definición por penales.“Llegamos muy bien a la final contra Boca. Teníamos muchas ganas de volver a enfrentarnos a ellas”, expresó el entrenador en la previa.

Asimismo, la posadeña señaló que “si ganamos es seguro que me voy a hacer un tatuaje con la fecha. Tenía pensado pintarme el pelo antes de la final pero una compañera me dijo que no me atreviera a hacer eso”, bromeó.

Boca y River son por amplia diferencia los dos equipos más ganadores del fútbol femenino: entre ambos llevan ganados 34 de los 41 campeonatos que se han disputado a lo largo de la historia. En el mano a mano entre Boca y River, la diferencia es abismal: las Xeneizes tienen un marcado dominio. Las Gladiadoras han salido campeonas en 23 oportunidades mientras que el conjunto de las Millonarias cuenta con 11 trofeos.

Probables formaciones

Boca: Laurina Oliveros; Julieta Cruz, Florencia Quiñones, Noelia Espíndola y Eliana Stábile; Lorena Benítez, Clarisa Huber, Fabiana Vallejos; Carolina Troncoso, Andrea Ojeda y Yamila Rodríguez. DT: Christian Meloni.

River: Florencia Chiribelo; Laura Felipe, Andrea López, Daniela Merelles, Bettiana Sonetti; Melina Moreno, Vanessa Penuna, Justina Morcillo; Carolina Bizamberri, Lourdes Lezcano y Lucía Martelli. DT: Daniel Reyes.

Árbitra: María Laura Fortunato.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

#Deportes La misionera que defiende los colores de Boca se tatuó a Maradona https://t.co/5BC7d1GZYy pic.twitter.com/pO6OY0KVCW — misionesonline.net (@misionesonline) January 12, 2021

AR-EP