“Sabemos que si ganamos vamos a quedar en la historia”, contó Yamila Rodríguez, jugadora de Boca que ya palpita la final ante River 

El año pasado el fútbol femenino se convirtió en Profesional y por primera vez habrá un campeón. La posadeña Yamila Rodríguez es hincha del Xeneize y además es una de las goleadores de las gladiadoras. En ese marco, River y Boca se verán las caras en el partido decisivo del Torneo de Transición, el duelo será el próximo martes 19 de enero en el estadio José Amalfitani.

La competición había comenzado a comienzos del 2020 pero por la pandemia el certamen debió suspenderse, por lo que las autoridades tomaron la decisión de jugar un torneo de transición desde noviembre hasta mediados de enero. Y ambos elencos llegaron a la final y sortearán quién se quedará con el primer título del fútbol femenino en la era profesional.

Yamila Rodriguez, oriundo de Posadas y surgida de las inferiores de Huracán de Rocamora, ya palpita lo que será una final histórica ante River. “Estamos bien, tenemos en la cabeza que será un partido duro, es lindo jugar un clásico”, señaló la delantera.

“Estoy super ansiosa, soy hincha de Boca y quiero ganar todos los partidos. Sabemos que este partido será difícil y queremos ir por un título más”, sostuvo la posadeña.

Según relató Rodriguez, saben que el nombre de sus compañeras pueden quedar en la historia por ser las primeras campeonas del fútbol profesional. “Estamos tranquilas y concentradas, venimos trabajando duro sin relajarnos”, dijo.

Las Gladiadoras clasificaron a la final luego de ganarle a San Lorenzo en las semifinales por 2-0 con goles de Fabiana Vallejos y Andrea Ojeda. Mientras que las Millonarias vencieron por penales a UAI Urquiza luego de empatar por 2-2.

Asimismo, la posadeña señaló que “si ganamos es seguro que me voy a hacer un tatuaje con la fecha. Tenía pensado pintarme el pelo antes de la final pero una compañera me dijo que no me atreviera a hacer eso”, bromeó.

Al respecto del rival, la misionera sostuvo “en estos días vamos a mirar videos de ellas, mientras vamos corrigiendo nuestros errores y tenemos que estar físicamente 100%, pero no miramos a River, vemos que tenemos nosotras”.

Boca y River son por amplia diferencia los dos equipos más ganadores del fútbol femenino: entre ambos llevan ganados 34 de los 41 campeonatos que se han disputado a lo largo de la historia. En el mano entre Boca y River, la diferencia es abismal: las Xeneizes tienen un marcado dominio. Las Gladiadoras han salido campeonas en 23 oportunidades mientras que el conjunto de las Millonarias cuenta con 11 trofeos.

Lo cierto es que el martes conoceremos a las nuevas campeonas del Torneo de Transición Femenino 2020. El encuentro se podrá ver en vivo y en directo a través de la pantalla de TNT Sports.

