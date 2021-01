Corrientes: la asociación que rescató al yacaré desmiente la utilización de un anzuelo

Nora Frank, integrante de la Asociación Protectora de Reptiles y Anfibios Ñacaniná, negó que hayan utilizado un anzuelo para rescatar al yacaré en una zona urbana de la capital correntina.

La semana pasada un yacaré fue rescatado de la zona de la escuela Eragia de la ciudad de Corrientes tras una denuncia de los vecinos por que el animal devoró a un perro caniche. El reptil falleció horas después lo que desató una controversia entre conservacionistas por el trato dado al animal.

Por su parte, la herpetóloga Nora Frank negó haber utilizado un anzuelo para tomar al animal.

“Estos hechos solo confunden a la población, porque, al querer rescatarlo, lo hicieron de un modo muy cruel”, había señalado Daniel Segovia, presidente del Centro de Conservación Aguará, el pasado 14 de enero. En este sentido, Frank, profesional de la Asociación Protectora de Reptiles y Anfibios Ñacaniná, señaló: «No hacemos rescate, el animal fallece y me entero por la noticia. Nosotros jamás colocamos un anzuelo, conocemos las técnicas de rescate y estamos en contra hasta de la pesca con anzuelos. Nuestra imagen fue perjudicada intentando hacer el bien».

“Esto fue una urgencia, un animal estaba enganchado con un anzuelo y luego de llamar a la Policía llevamos al yacaré al Centro Aguará Guazú”

Además, Frank, sostuvo: «Todo lo hacemos de corazón y a pulmón, es un injusto que quieran ensuciarnos y me parece que no vale la pena y debemos estar unidos en el mismo barco y en la misma lucha». Así mismo, la mujer, afirmó: Nuestro interés está basado en los animales, espero que me llame Daniel Segovia para poder empujar juntos. Nosotros seguimos trabajando en conjunto y somos un grupo de profesionales y estudiantes».

“Queremos concientizar para que la gente no mate o ataque animales”

E.B.-CP