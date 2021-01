Insólita protesta de usurpadores en San Pedro: cortaron la ruta 14 porque la policía detuvo a una persona que estaba talando árboles en una propiedad privada, ocupada ilegalmente hace dos meses por los manifestantes

Unas 30 familias iniciaron el corte el viernes último por la tarde y esta mañana resolvieron liberar la calzada. El vocero de los manifestantes admitió que la medida de fuerza “se hizo porque la policía detuvo a un compañero”. Y enseguida admitió que “estaba trabajando en unas tierras que no son nuestras, que nosotros ocupamos hace dos meses y no tenemos buen diálogo con el dueño”. El propietario, identificado como Mauro D., ya elevó una denuncia anteriormente por la usurpación del terreno y al joven de 22 años detenido, se le instruye una causa por robo y usurpación.

Un corte en la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 1029, inmediaciones de Colonia Luján y a pocos minutos de Terciados Paraísos, sorprendió ayer viernes a automovilistas, ocasionales turistas y pobladores de la región. En el lugar, unas 30 familias decidieron interrumpir el tránsito a modo de protesta por la liberación “de un compañero trabajador que fue detenido por estar trabajando”, consignó Jorge Balbuena, vocero de los manifestantes, al sitio San Pedro Online.

Hasta allí parecía una acción desmedida de la Policía, según las familias del lugar, y optaron por la modalidad de cortar la ruta, habilitando cada dos horas por unos minutos, hasta que se descongestione la fila de vehículos. Sin embargo, el accionar de las fuerzas de seguridad provincial, están emparentadas al combate a la intrusión de tierras privadas y apeo de especies nativas.

Fue el propio vocero de las familias quien admitió al portal de noticias local que “las tierras no son nuestras, nosotros somos ocupantes desde hace dos meses”. Balbuena reveló que “tuve acceso al diálogo muchas veces con el dueño de estas tierras, pero él no nos trató bien y no quiere llegar a un acuerdo. Nosotros sólo queremos trabajar”.