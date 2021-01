Bitcoin: la criptomoneda que concentra el 70% del mercado y que apuestan seguirá en alza

Bitcoin, o como lo llaman el oro digital, concentra actualmente el 70% del mercado de las criptomonedas, llegó casi a los US$ 41.000 el 7 de enero, y los que apuestan a esta inversión aseguran que pese a la volatilidad de corto plazo, a largo la tendencia es alcista y superaría los US$ 100.000.

Una de estas voces es la de Catherine Coley, CEO de Binance Estados Unidos -la casa de cambio de criptomonedas más grande a nivel global-, quien días atrás presagió que el bitcoin podría tener una «acelerada» de la carrera alcista iniciada en 2017, que eventualmente llevaría el precio a US$ 100.000 dólares para finales de este año.

«No sé a cuánto puede llegar pero seguramente seguirá subiendo», dijo por su parte Eduardo del Pino, CEO de Bitex. una de las firmas que operan con criptomonedas en la Argentina.

La suba de precios del último trimestre está justificado por el ingreso de grandes fondos o de empresas que comenzaron a invertir en criptomonedas, coinciden analistas del mercado.

«Hay muchas empresas públicas que empiezan a tener bitcoins en sus portfolios. En diciembre vimos dos fondos de pensiones que entraron al mercado de bitcoins y vemos cómo los jugadores empiezan a cambiar fuertemente; ya no son los primeros hackers», explicó Del Pino, quien aseguró que por esta razón el valor del bitcoin debería seguir subiendo.

«La curva de precios de bitcoin nos muestra que no es ‘timba’, tiene bajones pero como los tienen las acciones de una empresa y creo que si se mira la tendencia del 2010 a la fecha la curva es positiva. Es una inversión para tenerla estacionada y no hay que ponerse nervioso cuando baja», señaló Maximiliano Hinz, director de operaciones en latinoamérica de Binance Argentina.

«Lo que está pasando es que hay una ola institucional donde un montón de empresas y fondos están considerando a las criptomonedas como un activo serio y que hay que tener en el portfolio, como fue el caso de MassMutual, una aseguradora de 100 años», indicó a Télam Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech.

Además, Plaza resaltó el hecho de que comiencen a listarse en el mercado empresas cripto como es el caso de Coinbase, como una de las razones para esta suba de precios.

«Los directivos de la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos) están anunciando que crear una regulación pro cripto es prioridad número uno para ellos. Esta ola de validación institucional es la gran novedad del momento y en parte el gatillo de esta suba», agregó Plaza.

Por otra parte, la fiebre de las criptomonedas prendió las señales de alerta de organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el «rápido crecimiento» de los activos de bitcoin y otras criptomonedas podría crear «nuevas vulnerabilidades en el sistema financiero internacional», a medida que los bancos del mundo se ajustan al reciente auge de las monedas digitales y las plataformas de blockchain.

Esta situación altera la tranquilidad del mercado, y los órganos de control de los mercados bursátiles reclaman una regulación del mercado.

La mirada de los operadores del mercado bursátil tradicional, que se dedican a la compra y venta de acciones, bonos y derivados, es algunos casos complaciente, en otros más crítica.

Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com, señaló que «tras muchos años de estar estable, el bitcoin era interesante a fines de 2019 cuando estaba en US$ 7.000, hoy está un 400%, quien compra hoy no lo encuentra barato pero depende del plazo del inversor. Creo que en el largo plazo puede valor US$ 70.000; US$ 100.000 o puede llegar hasta el millón de dólares. Para uno de más corto plazo no creo que sea oportuno entrar ahora».

Para Bianchi desde los fundamentals, la expansión monetaria de los Estados Unidos generó un alza en los precios de los commodities «y eso es algo que está aprovechando ahora también el Bitcoin».

Guido Macchi, CEO de Macchi Inversiones, uno de los apellidos históricos del mercado bursátil argentino, reconoce que si bien no lo incomoda la presencia del Bitcoin tampoco lo opera.

«Me dicen criptomoneda y yo digo no sabés donde estás parado, hay mucha plata negra metida», explicó, y reconoció que hoy las cripto son «una competencia directa» que además tiene a favor no estar regulado.

El analista advirtió que «lo que no te dicen es que es fácil entrar pero que no es tan sencillo como parece salir, porque hay muchas entidades financieras que no toman las transferencias que vienen de las criptomonedas».

Fuente: Télam

