Puerto Esperanza: la concejal Daiana Radke denunció por misógino a su par Darío Chamorro y lo intimó por carta documento

La concejal de Puerto Esperanza por el Frente Renovador, Daiana Radke, denunció a su par Pedro Rubén Darío Chamorro (Unión Cívica Radical), al que acusó de ejercer violencia contra ella por el hecho de ser mujer. En la misiva, la edil dejó en claro que el último episodio que le tocó vivir, ocurrió el viernes pasado durante una reunión de trabajo en el barrio 8 de Diciembre, donde el denunciado sobre pasó todos los límites. “Me faltó el respeto, me alzó la voz. Esta vez usó palabras agraviantes”, remarcó.

Radke afirmó durante una entrevista con Misiones Online, que las agresiones se vinieron danto en reiteradas ocasiones. Chamorro es el único concejal de la UCR en el municipio e ingresó en 2019 por un sublema de la alianza “Juntos por el Cambio”.

“Él es opositor, por todo lo que hagamos, esté bien o mal. No acepta nada que se le diga. Habla mucho desde la desinformación, de cosas que él piensa que son así. Ni siquiera busca la información y cuando se le brinda lo que le está faltando, se enoja porque cree que es como él dice. Es una típica actitud de una persona violenta”, afirmó la concejal.

Radke recordó que tuvo muchas discusiones con su par, pero reiteró que esta vez, la actitud de Chamorro estuvo muy fuera de lugar, frente a los vecinos. “Se para y tiene actitudes que, a mí, como mujer, me molestan”, aseveró.

La edil agregó que desde su banca trabaja para la creación de un área de asistencia y asesoramiento para víctimas de violencia de género y recordó que cuando fue directora de Turismo de la municipalidad, también bregó por los derechos de las mujeres. “Ahora, tener que atravesar esta situación, a mí, me incomoda”, reconoció.

En ese sentido, Radke aseguró que las actitudes de Chamorro son contrarias a todos los ediles que forman parte del actual gobierno municipal, que encabeza Alfredo Gruber. «En otras oportunidades tuvo el mismo trato con un compañero que ya no está con nosotros», lamentó la edil.

Hasta el momento, Radke recibió el apoyo de la presidenta del Concejo Deliberante, Sandra Gamarra y de algunos compañeros, mientras que otros todavía se mantienen en silencio. Además, en el mismo cuerpo deliberativo hay otra mujer, la concejal Irma Ledesma.

La carta documento

A través de su cuenta en la red social Facebook, Radke comunicó el envío de la carta documento al concejal Chamorro, que al cierre de esta nota, no había respondido. A continuación, el posteo completo:

En el día de la fecha hago público el envío de una Carta Documento a mi par y colega el Sr. Concejal de la UCR Pedro Ruben Dario Chamorro con quien siempre fui muy respetuosa y solidaria desde mi anterior rol de Directora de Turismo y actualmente como Concejal. Motiva mi accionar el hartazgo que me provocó su actitud misógina y denigrante para conmigo en reiteradas oportunidades. No puedo seguir permitiendo que se me violente alzandome la voz e insultandome en mi función de Concejal pero mucho menos en mi CONDICIÓN DE MUJER, hace años vengo trabajando por la conquista de derechos de las mujeres, es por eso, que no puedo mirar para otro lado cuando se me ataca directamente acusandome de tener conductas inapropiadas sin motivo y sin probanza alguna.

No podemos seguir construyendo una ciudad si no existe respeto entre iguales. No puedo seguir luchando por nuestros derechos si no me defiendo. No puedo defender mi honor y la educación inculcada por mi familia si no utilizo las herramientas legales que me amparan. Hago público esto para que el pueblo repudie su conducta misógina. ¡BASTA DE VIOLENCIA!

Te invito compañero Darío a que reflexiones y analices tu proceder inadecuado. Siempre dispuesta al diálogo.

