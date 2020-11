Desde la Dirección de Violencia Familiar y de Género de Misiones alzaron la voz por la eliminación de la violencia contra las mujeres

Ayer, 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde 1981 significó una jornada de sensibilización donde denuncian la violencia ejercida hacia las mujeres alrededor de todo el mundo y también reclaman la implementación de políticas públicas para erradicarla.

En marco de esta fecha, desde la Dirección de Violencia Familiar y de Género de Misiones realizaron un video alusivo ante la imposibilidad de concretar otras actividades por la pandemia las cuales se desarrollan año a año. “Queremos compartir un video para hacerles sentir que estamos presentes”, alegó Carolina Caspary, quien preside el organismo.

Carolina Caspary y Florencia Gritti.

“Desde aquí les brindamos nuestro apoyo para esta lucha”, indicó. En la grabación pueden leerse diversos pedidos como “De camino a casa quiero ser libre, no valiente” o “ No es el largo de mi pollera, sino lo corto de tus ideas”, “Nos queremos vivas, libres y sin miedo” y “Somos el grito de las que ya no están”.

#NiUnaMenos Movilización en Posadas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer https://t.co/dDW4GkL9nG pic.twitter.com/aiFD3LLp30 — misionesonline.net (@misionesonline) November 25, 2020

Eliminación de la violencia contra las mujeres: la importancia de las denuncias

Se trata de una fecha que en la actualidad, teniendo en cuenta los desafíos que planteó la pandemia de coronavirus, toma mayor preponderancia. Es que durante los meses más duros de la cuarentena, e incluso hasta el momento, muchas víctimas de violencia se vieron obligadas a convivir -y sobrevivir- bajo el mismo techo que sus agresores.

A raíz de ello, desde un principio, desde la Dirección de Violencia Familiar y de Género, espacio del que depende además la Línea 102 para solicitar asistencia ante estos casos, sumaron además un número de WhatsApp para así brindar una mejor cobertura. Funcionan además la Línea de Emergencias 911 y la Línea 137 para víctimas de violencia familiar.

El número de contacto para consultar por escrito es el siguiente: 3764-15-890832. La Línea 102, por otro lado, está abierta las 24 horas del día en todo Misiones y a través de ella un equipo de profesionales se dedican a brindar la contención y el asesoramiento necesario a las personas vulneradas.

Es importante la intervención de terceras personas frente a situaciones de violencia cuando la víctima no encuentra la forma de informar sobre lo que sucede. Hasta septiembre Silvana Labat, titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones (Ipec), sostuvo que Misiones se ubicaba en el puesto 2 del ranking de casos de femicidios.

Silvana Labat.

En ese sentido, Labat cuestionó “¿por qué estamos siendo tan violentos?” y apuntó además a otros ámbitos: “Sabemos que la cuestión cultural está muy arraigada. La violencia siempre existió, pero nunca se habló sobre eso porque era considerado algo tabú y se miraba hacia otro lado”.

Sobre ese tema, precisó que gracias a la creación del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, “estamos visibilizando este fenómeno que en realidad es mundial, no solo de Misiones o la Argentina. Existen serios y graves problemas de violencia hacia las mujeres, porque básicamente el 80% de las víctimas son mujeres”.

“Si llamás a las Líneas 137 o 102 y alertás sobre una persona que está en situación de violencia, podes hacerlo sin mencionar tus datos. Es importante no mirar hacia un costado, porque haciendo la denuncia es la única manera de lograr erradicar los femicidios”, manifestó Labat.

Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Desde la Asamblea General de las Naciones Unidas definieron en 1993 como violencia contra la mujer “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas amenazas, coerción o prohibición de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”.

En Argentina contamos con la Ley 26.845 como recurso para prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Estas violencias, de carácter estructural y sistemático en nuestras sociedades, fueron reconocidas como un problema que afecta la igualdad y que son una violación a los derechos humanos de las mujeres.

En la asamblea definieron:

-La violencia contra la mujer constituye una violación de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

-Una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder, históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

-La eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

-En su art. 4, además, define como “violencia contra las mujeres” toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.

AV-EP