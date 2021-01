El empresario de la noche, Jimmy López, lamentó las restricciones que comenzaron a regir en Posadas por el coronavirus: “Yo priorizo la salud, pero también tengo que priorizar la economía”

Jimmy López, dueño de uno de los locales bailables más grandes de Posadas, lamentó las restricciones que volvieron este último fin de semana a los bares, restaurantes y heladerías, además de la suspensión de los shows musicales, como medida para intentar bajar la cantidad de contagios de coronavirus que se vienen registrando en los últimos días en Misiones, particularmente en la capital provincial.

“Quiero aclarar antes que nada que nosotros estamos a favor de la salud de la población, de todos nosotros. Pero es bueno recalcar que no hay salud sin economía y no hay economía sin salud”, afirmó el empresario y cuestionó, sobre todo, al gobierno nacional por las medidas que adopta para algunos sectores.

“Duele mucho, lastima mucho que restrinjan a bares, restaurantes, heladerías, que restrinjan en horarios, en cantidad de personas por mesa cuando a nivel nacional liberan para velatorios de personas importantes que fallecen, liberan para el Día de la Lealtad, para la legalización del aborto y nadie decía nada. Da un poco de bronca porque somos un país bananero, un país del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, cuestionó López.

El empresario, que tuvo que reconvertir su local bailable en un bar, lamentó especialmente que se hubiera bajado a los músicos de los escenarios y remarcó que existen otros espacios donde la gente se junta.

“El virus no está solamente arriba del escenario, nos olvidamos de las famosas pool party, atacamos a la noche, a los bares, restaurantes y heladerías y nos olvidamos de las fiestas que hay a la tarde en las piletas, donde se reúnen cientos de personas, jóvenes y adultos. Y en la noche no solamente salen los adolescentes y los jóvenes, también salen los adultos”, analizó y reiteró que se debe priorizar la cuestión sanitaria, pero con medidas que no atenten contra la economía.

“Creo que no hay una coordinación por parte del gobierno, no atacan donde deberían atacar realmente. ¿Por qué atacan solamente a estos lugares, restringen horarios? Sabemos que esto va ser una previa porque después de las 2 de la mañana se van a ir a las fiestas clandestinas, se van a juntar en las casas, se van a juntar en cualquier lugar o en la misma calle y la policía no da abasto para sofocar, ni la misma municipalidad con sus inspectores, no dan abasto para sofocar tantas fiestas clandestinas y tantas juntadas que se hacen”, indicó López.

De todos modos, el empresario realizó una autocrítica donde afirmó que parte del actual escenario sanitario que se vive en el país tiene que ver con una responsabilidad social y la falta de costumbre del uso del barbijo.

“No estamos acostumbrados a este virus porque a nosotros nos criaron y crecimos enseñándonos a amar, a querer a nuestros padres, abuelos, tíos e ir a visitarlos. ¿Y por qué me van a prohibir ir a visitar a mi abuelito que tiene 92 años, a mi abuelita que tiene 85 años? No me pueden restringir. Sí, hay que cuidarlos, claro que sí, pero busquemos la forma de no restringir porque parece que cuando más prohibís, la sociedad más quiere hacer lo contrario”, enfatizó.

Protocolos

López afirmó que los empresarios invirtieron mucho para poner en funcionamiento sus locales con el protocolo exigido por el gobierno, con el uso de alcohol en gel, etílico, barbijos para los trabajadores y el armado de las mesas para respetar la distancia social. “Exigimos a los clientes que cuando se levanten de la mesa y van al baño usen barbijo. Generalmente la gente lo toma bien, por suerte. Es un problema cultural, nuestro, de la sociedad. El argentino ya es así, el latino ya es así y no vamos a cambiar más”, añadió.

Sobre los shows suspendidos el último fin de semana, López afirmó que serán reprogramados en cuanto el intendente, Leonardo Stelatto, los autorice mediante algún decreto. “Nosotros estamos trabajando en línea directa con la secretaría de Gobierno de la municipalidad, con la dirección de Inspección Comunal, con el gobierno de Misiones a través de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes y Hoteles (Ambrha), estamos trabajando en concordancia con ellos y vamos a respetar y hacer respetar el protocolo que nos exigen”, aclaró.

Para cerrar, López recordó que las medidas se mantendrán mientras continúe la ola de contagios y volvió a poner el acento en el comportamiento social. “Y esto depende de nosotros, nada más que de nosotros. Cuidarnos, mantenernos alejados, no compartir mate, utensilios, vasos, cubiertos. Cuidarnos. Aprender a cuidarnos. Es hora de que empecemos a pensar distinto como sociedad, imitar a las sociedades europeas”, concluyó.

