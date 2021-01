El periodista Diego Poggi le contó a su padre que tiene novio y recibió una dura respuesta

El periodista Diego Poggi le contó a su padre que está de novio y se va de vacaciones en pareja. La respuesta que recibió por WhatsApp no fue la esperada.

Diego Poggi vive un buen momento tanto en lo personal como en lo profesional. En las últimas horas, el periodista de TN le contó una de sus buenas noticias a su papá: a través de un audio, le comunicó que tiene novio y que ambos se irán juntos de vacaciones. La respuesta, sin embargo, no fue la que deseaba.

«Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él», expresó el joven periodista en Twitter. «Qué tipo agradable», ironizó. En la captura de pantalla que compartió Poggi se puede ver que, en respuesta a su audio, el hombre dice: «Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá».

A continuación, Poggi aclaró: «Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo». Luego, expresó que es probable que en el futuro cercano se arrepienta de haber compartido el chat públicamente. «Pero sé que hay pibes que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser», agregó.

Finalmente, el periodista explicó que su padre es una buena persona, pero que, por su edad, tiene algunas ideas retrógradas que lo hicieron reaccionar mal a su comentario. «Y aclaro esto», señaló. «Mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estas cosas supongo que cuestan». Para cerrar, agradeció el apoyo recibido: «Gracias a todos por el amor y los mensajes», tuiteó.

Fuente: LN

LS-CP