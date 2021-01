El Centro de Empleados de Comercios de Posadas manifestó su preocupación por las personas que ingresan a los locales sin barbijo

El Centro de Empleados de Comercios de Posadas manifestó su preocupación por el relajamiento en los protocolos sanitarios y la gran cantidad de personas que transitan por el centro de la ciudad sin barbijos.

Agustín Gómez-Radio Express

El secretario adjunto, Agustín Gómez, comunicó el malestar que tienen los empleados por el aumento de personas transitando en el centro sin cumplir los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus.

“Vimos que al ampliarse el horario y permitir que el comerciante cierre sus puertas a las 20 horas es como que todo se liberó, el centro de la ciudad de Posadas está llenísimo y hay gente por todos lados”, expresó Agustín Goméz en declaraciones a Radio Express.

Hace algunas semanas se permitió que los comercios de la ciudad extendieran el horario de atención al público hasta las 20 horas. Sumado al gran movimiento que hubo por las compras de fin de año, los empleados manifestaron su preocupación por el relajamiento de los posadeños.

“Los trabajadores manifiestan que en algunos comercios dejan ingresar sin barbijo y sin sanitizarse las manos o cumplir con los protocolos correspondientes. La verdad que es una preocupación porque ese trabajador que está atendiendo al público no sabe si la persona que ingresa tiene o no tiene covid, y si ingresa sin barbijo preocupa y mucho”, indicó.

Casos de coronavirus en comercios de Posadas

El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercios de Posadas, Agustín Gómez, comunicó que hay trabajadores que tuvieron contacto estrecho con un positivo e incluso presentan síntomas de covid-19.

Gómez afirmó que “hay una preocupación ante esta situación en el sindicato, ya que están teniendo comunicación con trabajadores que manifiestan que fueron contacto estrecho con un positivo o presentan síntomas y las empresas exigen que deben hisoparse de inmediato”.

Sin embargo, los trabajadores aseguran que “se dirigen a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para hacerse el test y que no son atendidos, ya que la prueba tiene un costo elevado y la obra social no les cubre. Por otro lado, el trámite en los hospitales demanda más tiempo, pero las empresas les descuentan por cada día que no se presentan a trabajar y que no hayan presentado el certificado de Covid-19 positivo”, explicó Agustín Gómez.

“Planteamos al Ministerio de Salud que a través de la aplicación “Misiones Digital”, los trabajadores se puedan hacer la autoevaluación y comunicar a la empresa que todavía no se pudo realizar el hisopado para que no se le descuente el día”, indicó Gómez.

