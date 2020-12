Aborto legal: cinco asociaciones científicas y médicas se pronunciaron a favor del proyecto

El dossier es «un aporte» y un nexo «entre quienes cuentan con el conocimiento y la experiencia y quienes tienen que tomar la decisión de acompañar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito para su sanción definitiva”, señalaron.

Las y los senadores recibieron este lunes en su casilla de correo electrónico un dossier con el pronunciamiento de cinco asociaciones científico-médicas sobre al debate del aborto, que aportan evidencia y argumentos basados en la investigación y la experiencia, más allá de creencias personales y religiosas. Corresponden a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, a la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, la Federación Argentina de Medicina General y la Red de Profesionales de la salud por el Derecho a Decidir. Las cinco apoyan la sanción de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Creemos en el aporte de este documento a modo de nexo entre quienes cuentan con el conocimiento y la experiencia y quienes tienen que tomar la decisión de acompañar el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito para su sanción definitiva”, señaló a Página/12 Sandra Vázquez, ginecóloga infantojuvenil, y directora ejecutiva de FUSA asociación civil, que se ocupó de armar y distribuir el dossier.

Al inicio del documento “La ciencia y la salud a favor del aborto legal, seguro y gratuito” se recuerdan palabras del reconocido médico cardiólogo René Favaloro, al referirse al tema en una entrevista con el diario La Gaceta, de 1997: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en los sanatorios hacen fortunas sacándoles del vientre la vergüenza a las que tienen plata. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue el fin de la vergüenza para los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

Luego de recuperar la postura de Favaloro, el documento recorre cada uno de los posicionamientos de las cinco entidades, que agrupan en total a más de 7000 profesionales de la salud de especialidades vinculadas con la atención de la salud de las mujeres y de adolescentes. Aquí se destacan algunas de sus argumentaciones.

¿Cuál es la posición de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA)?

“Los médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia necesitan una ley que respete el derecho de las mujeres y cuya correcta reglamentación, a través de reglas claras y precisas, en particular en lo referente al límite de edad gestacional y a la inclusión de la objeción de conciencia, permita el ejercicio profesional de los médicos. El protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente vigente, se encuentra correctamente fundamentado desde el punto de vista científico”, señaló la entidad.

¿Qué dijo la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción?

“En un tema tan sensible, complejo y polémico es inevitable que confronten innumerables argumentos que sostienen las diferentes posiciones. Desde la mirada de la salud pública, la legalización de la interrupción del embarazo intenta dar respuesta a una situación devastadora que existe en nuestro país. Con aproximadamente 500.000 abortos por año, con muertes maternas debidas a estas prácticas, con el hecho de que 2 de cada 10 de las mujeres fallecidas por causas maternas lo hacen por abortos inseguros, y considerando que la muerte por abortos inseguros es la primera causa individual de muerte materna desde 1980 en la Argentina, es imposible que los responsables de la salud pública no busquen una respuesta a esta situación. La despenalización y la legalización del aborto intentan generar un marco de igualdad de oportunidades para que toda persona que tome la difícil decisión de interrumpir la gestación, independientemente de cual sea su causal, su situación socio económica y del lugar geográfico en que se encuentre, pueda tener acceso a un aborto en condiciones seguras, sin riesgo de vida, en forma gratuita y con adecuada contención emocional. Las estadísticas reflejan la vulnerabilidad de las mujeres más jóvenes y generalmente más pobres en torno al aborto”.

¿Cuál es la postura de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil?

“El tema ya está instaurado en la sociedad, y por primera vez el poder ejecutivo envió un proyecto referido al acceso al aborto libre seguro y gratuito. La Comisión Directiva de SAGIJ ha realizado una encuesta entre sus socios quienes mayoritariamente se promulgaron a favor de la despenalización/legalización del aborto. La Sociedad de Ginecología Infanto Juvenil y su Comisión Directiva en pleno apoya la legalización en nuestro país y celebra la instalación del debate en el Congreso Nacional por los siguientes motivos, entre otros: Entendemos que la interrupción de un embarazo en nuestro país debe ser abordada como una cuestión de salud de la mujer, de salud pública y también como un derecho; La despenalización/legalización del aborto no pronostica un número mayor de abortos sino que garantiza el registro de los mismos. Y eso es porque en los países donde las leyes son más restrictivas, la mayoría de los abortos son inseguros. La mujer que decide interrumpir su embarazo, lo va a hacer bajo cualquier circunstancia, por lo tanto, el número de abortos no se verá incrementado. Es por ello que debemos trabajar para prevenir tanto las muertes totalmente evitables, como las secuelas psicofísicas que pueden producir los abortos realizados en condiciones inseguras”.

¿Qué posición tiene la Federación Argentina de Medicina General?

“Quienes integramos la FAMG, desde hace décadas venimos luchando por garantizar en cada lugar en el que nos toca desarrollar acciones de salud, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos”, indicó la entidad y más adelante señaló que “somos en su mayoría les generalistas quienes garantizamos las ILE”. “Entendemos que la aprobación de la ley sería una importante ampliación de derechos, que disminuiría considerablemente el riesgo y el padecimiento que las mujeres y personas con capacidad de gestar corren cada vez que deciden interrumpir un embarazo, muchas veces teniendo que recurrir al circuito clandestino. La aprobación de la ley le quitaría el peso a los equipos de salud de ser quienes decidan si una mujer tiene derecho o no a un aborto en condiciones seguras, pone la decisión en manos de quienes protagonizan ese embarazo. Es una necesidad para elevar las condiciones de salud. Otorga dignidad y libertad”.

¿Qué postura expresó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir?

“Hoy somos más de 2000 profesionales de la salud de más de 500 equipos interdisciplinarios a lo largo y ancho del país que hacemos la atención directa, cara a cara, garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo. Somos el eslabón más concreto de la política pública, estamos ahí donde las leyes y los programas de salud se convierten en derechos, o en el otro extremo, se vulneran. Desde Ushuaia a Tilcara acompañamos la decisión de las personas gestantes a lo largo de todo el territorio argentino”, sostuvo la Red. Y además, apuntó: Como red de profesionales de la salud consideramos que hoy, más que nunca, la ley de interrupción voluntaria del embarazo: ¡ES URGENTE!”.

