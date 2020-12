La Cooperativa de Electricidad de Cainguás se desligó de los camiones con soja sin avales interceptados esta madrugada

RELACIONADAS Interceptaron dos camiones que evadieron controles en Misiones con soja sin aval

Según informó la policía esta mañana, durante la madrugada interceptaron dos camiones con 57,7 toneladas de soja sin aval aduanero que habían partido desde Apóstoles y tenían como destino la Cooperativa de Electricidad de Cainguás. Desde la entidad emitieron un comunicado, citando la nota de Misiones Online, desmintiendo lo comunicado por la Fuerza provincia.

El comunicado:

Comunica a sus asociados y al público en general en relación a la noticia publicada en el diario digital Misiones Online de fecha 22/12/20 a las 8:58 AM, titulado “Interceptaron dos camiones de que evadieron controles en Misiones con soja sin aval”, dando cuenta que ambos tenías con destinatario a la Cooperativa Eléctrica Cainguás, a los efectos de aclarar que la Cooperativa no guarda relación alguna con tales vehículos no ha autorizado su ingreso ni sus cargas, desconociendo por completo quienes son los que consignaron como destinatario a la misma.

Asimismo, se pone en conocimiento que en fecha 14/12/20 se ha formulado la correspondiente DENUNCIA PENAL por hechos similares producidos con anterioridad por ante la FISCALIA FEDERAL DEL FUERO FEDERAL, la que tramita por EXPTE. FF 527/2020, la que se encuentra en trámite de investigación.

Así también con fecha 15/12/20 se ha formulado similar denuncia por ante la DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES, la que tramita por EXPTE. 3252-7756/2020, dejando en claro que la Cooperativa no ha autorizado la masividad de los ingresos detectados y hechos públicos que dan cuentan las noticias, salvo los que expresamente cuentan con su autorización y bajo los estrictos controles de trazabilidad de granos del sistema de la AFIP para su planta elaboradora de alimentos balanceados.

La noticia

En un operativo nocturno desplegado durante la madrugada de este martes, la Policía de Misiones incautó 57.700 kilos de soja sin aval que habían partido en dos camiones desde la ciudad de Apóstoles y se dirigían a Concepción de la Sierra, unos 30 kilómetros de distancia.

El procedimiento se realizó sobre la ruta provincial 201 y se inició a partir de una llamada anónima que alertó a los agentes sobre la presencia de dos camiones con acoplados que transitaban de manera clandestina con la presunción de que los mismos habrían evadido controles policiales y de la Agencia Tributaria Misiones (ATM).

A partir de esa información, la Policía desplegó un operativo cerrojo sobre la cita arteria provincial en la intersección con la avenida Aviador Barrufaldi e interceptaron ambos transportes. El primero,un Mercedes Benz conducido por un hombre de 42 años residente en Oberá, acompañado por un jóven de 19 años, y el segundo, al mando de otro masculino domiciliado en 25 de Mayo.

Los efectivos solicitaron los remitos correspondientes y según estos documentos, en el primer camión había 27.500 kilogramos de “soja desactivada” y en el segundo otros 30.000 kilos del mismo producto. Ambos tenían como destinatario a la Cooperativa Eléctrica Cainguás.

Los vehículos fueron escoltados hasta la sede de la ATM en Apóstoles para los trámites de rigor.

