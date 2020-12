Fuerte lesión deja a Neymar afuera de la cancha hasta el 2021

Tras una dura lesión en el tobillo izquierdo, el delantero brasileño se despide de lo poco que queda del año y del campo de futbol. Aunque esperan que pueda volver a jugar en enero del 2021.

El brasileño Neymar, figura del club París Saint Germain, de Francia, se perderá el resto de la competición del 2020 y regresará en enero por una lesión en el tobillo izquierdo, según anunció la entidad en su sitio web.

«Siguiendo el mecanismo de esguince del tobillo izquierdo, hay una zona de contusión ósea por la que continúa su cuidado en Ooredoo. Su regreso a la competición está previsto para enero«, comunicó PSG en un breve documento.

El futbolista se lesionó en el partido del 13 de este mes contra Olympique Lyon, por la decimocuarta fecha de la liga francesa.

El brasileño se retiró con lágrimas en los ojos del dolor pero al otro día se supo que no había quebradura en el hueso.

De esta manera, Neymar estará en el cruce de octavos de final de la Liga de Campeones ante Barcelona de su amigo Lionel Messi, con fecha para mediados de febrero.

Icardi vuelve a los entrenamientos

Por su parte, el delantero argentino Mauro Icardi evolucionó de sus dolencias musculares y «en los próximos días se sumará a los entrenamientos», explicó la institución parisina.

Icardi se lesionó a mediados de octubre en una práctica y, a pesar de los rumores que lo ligaron a una pelea con Tuchel (DT), recibió el respaldo del Director Deportivo, Leonardo.

«Está lesionado en este momento, eso no significa que en cinco años no sea importante para el club. No jugó mucho en la fase final de la Champions en Lisboa, pero, honestamente, creo que fue muy decisivo en nuestro recorrido durante la temporada pasada», recordó en una conferencia de prensa a finales de noviembre.

Fuente: Telam

LS-CP