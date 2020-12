Un joven de Puerto Iguazú hace frente a la crisis con su novedoso emprendimiento: “La gomería móvil”

Con su motocicleta equipada con herramientas recorre la ciudad para auxiliar a quienes sufren algún pinchazo inoportuno.

Adrián tiene 24 años y desde los 14 está involucrado en el mundo de la gomería y la mecánica de motos. Vive en Foz de Iguazú pero a principio de año, mientras estaba de visita en Puerto Iguazú, se decretó el cierre de la frontera y no pudo regresar a su casa.

Como tenía un poco de dinero ahorrado decidió abrir una gomería y lavadero en donde vivía y dedicarse a lo que sabe hacer. Sobre cómo pasó de una gomería “fija”.

“Como estaba quieto las cosas y me hice muchas amistades en Iguazú, mis amigos me comenzaron a llamar para hacer un auxilio y como yo tenía inflador, dos palanquitas y un pegamento, le dije que si le iba a hacer el auxilio. Y bueno, tres, cuatro, cinco veces me llamaron y entonces dije vamos a hacer una gomería móvil”. Así describió el gomero cómo surgió la idea de comenzar este novedoso emprendimiento en la ciudad.

Adrián equipó su moto para poder desplazarse a auxiliar a quienes lo precisen, con una caja de plástico donde alberga todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo y a la vez le sirve de publicidad.

Además comentó que le está yendo muy bien en el emprendimiento ya que recibe entre 20 y 25 llamados por día. El costo del servicio para un auxilio de moto es de 300 pesos de día y de noche 400 pesos.

Si se necesita contar con el auxilio de la “gomería móvil” se puede llamar al 3757-653148.

DL-CP