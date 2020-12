“Posadas, linda en verano”: el intendente Leonardo Stelatto y el vicegobernador Carlos Arce habilitaron la temporada 2020-2021 en la playa Costa Sur

Este viernes 04 de diciembre en la playa Costa Sur de Posadas el intendente de la localidad, Leonardo Stelatto, junto al vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, realizaron el lanzamiento oficial de la temporada de verano en la Capital provincial.

Del evento participaron además el director de Balnearios y Deportes Náuticos de la municipalidad, Isaac Villalba; la directora de Salud y Medio Ambiente, Lhea Alegre; el director de Deportes Municipales, Renzo Romero; y el director de Cultura, Benito del Puerto, entre otros funcionarios.



Las condiciones del tiempo, pese al pronóstico de lluvias, acompañaron favorablemente la jornada. Mientras, inclusive había gente disfrutando de la recientemente habilitada playa, hasta el momento como prueba piloto, con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19.

«Este es un momento importante para la ciudad de Posadas, en consonancia con la Posadas del futuro que estamos gestionando, de revalorización y recuperación de los espacios. Queremos que la gente pueda disfrutar del verano, ampliando la oferta de lugares al aire libre», manifestó Stelatto.

Durante la conferencia el responsable de Deportes del municipio, Renzo Romero, sostuvo que habrá alrededor de 200 actividades recreativas en 15 puntos de la ciudad como ser plazas, costanera, playas, parques y también el Jardín Botánico.

Verano 2020-2021 en Posadas: el Vicegobernador llamó a los vecinos a no relajarse con la prevención

Cabe destacar que, siempre con la implementación de burbujas sanitarias, la capacidad de personas permitida en la playa Costa Sur es de 2000, mientras que en el Balneario El Brete es de 1000.

«Es importante que la gente sepa que respetar los protocolos es el secreto para que estas actividades se sigan liberando. Tiene que ver también con el respeto con el otro», sostuvo el vicegobernador Carlos Arce.

Llamó a los vecinos no solo de la ciudad sino también de toda la provincia a que continúen siendo responsables en el cuidado y la prevención:

«No hay que cuidarse solo acá, sino también cuando se sale de la casa y con los no convivientes. Lo que le pido a los posadeños y posadeñas es que no se relajen, la prevención no se flexibiliza. Esperamos que muchos turistas argentinos vengan a nuestra provincia y que Posadas sea uno de los atractivos».

