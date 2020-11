Marcha a favor de las dos vidas en Puerto Iguazú

La convocatoria lanzada a nivel nacional en contra del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo tuvo su episodio en Puerto Iguazú donde se movilizaron en una caravana de autos, motos y bicicletas.

Bajo el lema “La mayoría celeste” y con el hash tag “Con aborto salimos todos” el colectivo Pro Vida se manifestó este sabado por la tarde en todo el país. En Puerto Iguazú la movilización fue en la modalidad de caravana de autos, motos y bicicletas comenzando el recorrido en la rotonda de acceso a la ciudad y desplazándose hasta la plaza San Martín donde los aguardaba una centenar de personas para realizar un acto “a favor de las dos vidas”. La convocatoria fue realizada por el Consejo de Pastores Evangélicos de la ciudad y el Obispado de Puerto Iguazú, originada a partir del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío del proyecto de legalización del aborto.

“Hoy como ciudadanos libres estamos manifestando nuestra postura, diciendo que esta no es la solución a la problemática que se quiere plantear y que también no es el momento adecuado. Estamos todavia atravesando la pandemia y no es el momento para generar más grieta en el pueblo argentino” expresó Daniel Peralta integrante del Consejo de Pastores de la ciudad y también Director del Centro de Adicciones de Puerto Iguazú.

Con respecto a la alternativa al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Peralta expresó que como Unidad Pro Vida: “Nosotros seguimos manifestando que la solución es el acompañamiento a la mujer gestante, creemos que hay otra solución que es el compañamiento, la prevención, la educación sexual”. Asimismo recordó el trabajo social que realizan las iglesias en los diferentes barrios de la ciudad “Trabajamos ayudando a los niños con comedores, acompañamos a las mujeres embarazadas, no es que decimos no y tampoco buscamos una alternativa. Las iglesias están presentes en los barrios en los barrios más vulnerables y también la iglesia actúa, no solo lleva un mensaje de predicación”.

Por otra parte Melisa Aquino, una joven que se acercó a participar de la manifestación también explicó su postura al respecto “Estoy acá para defender a las dos vidas, tanto a la mujer como al niño por nacer. El derecho a la vida es el primer derecho humano y el aborto es una salida fácil a varios problemas que necesitan una solución de fondo como la pobreza, la falta de educación de calidad, la justicia lenta que tenemos. El movimiento abortista ha demonizado a la iglesia y nosotros como iglesia tenemos un rol fundamental en la vida de las personas, estamos presentes en los barrios vulnerables no solo con el mesaje de salvación sino también con trabajo social voluntario y desinteresado que nunca se ve. Tenemos comedores, merenderos, jóvenes con problemas y adicciones se acercan a nosotros por lo tanto no nos pueden decir que no conocemos la realidad y que nuestros argumentos son infundados” fue lo que manifestó.

De la movilización participaron alrededor de 70 autos, 20 motos y algunos ciclistas. Quienes no contaban con vehículos aguardaron en la plaza San Martin de la ciudad donde al finalizar el acto eran cerca de 300 personas. En el lugar se leyó el pronunciamiento de ACIERA (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y la Iglesia Católica en contra del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Las voces a favor del aborto legal

Mientras el grupo Pro Vida se manifestaba con cánticos, saltos y gritos en la plaza San Martín, frente a ésta en el Paseo de la Identidad el grupo de Mujeres Autoconvocadas de Iguazú se expresaba a favor del Aborto Legal. Al grito de “iglesia y estado, asunto separado” y con megáfonos y carteles expusieron su postura a favor de la Ley.

En diálogo con Misiones Online Vanina se expresó respecto a la movilización, “es a favor de las vidas que se mueren en la clandestinidad porque aborto siempre hubo”. Además explicó que el 28 de noviembre “siempre fue abortero” ya que hace 12 años se convoca en esa fecha a minifestarse a favor del aborto.

Añadió también que “En la clandestinidad se mueren un montón de personas y si esto se lo hace acompañado, en el hospital y gratuito, no solo van a abortar las clases con “elit” que tienen la posibilidad de pagar un aborto, van a tener la posibilidad de vivir [más mujeres] si es adentro de un hospital. No decimos que es totalmente seguro abortar en el hospital, porque también está en riesgo la vida de una mujer, pero si necesitamos el acompañamiento médico y del Estado para que el cuerpo de la mujer sea defendido en todo momento”.

Proyecto de Ley IVE

Está previsto que martes los legisladores comenzarán a tratarse en comisiones el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La Cámara de Diputados albergará un debate del que participarán 25 voces a favor y 25 en contra, para firmar el dictamen el viernes 4 y que llegue al recinto y sea votado el jueves 10 de diciembre; si se aprueba, pasará a la Cámara de Senadores.

Entre otros puntos el proyecto garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el sólo requerimiento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive. Por fuera de este límite tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción las personas que se encuentren en las siguientes situaciones: si su embarazo fue resultado de una violación. En este caso, se solicita el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. Como es de público conocimiento hace dos años, este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en la de Senadores lo que evitó que se convierta en Ley.

E.B.-CP