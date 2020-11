“Más lejos para llegar a más”: la campaña nacional entregó elementos ortopédicos a ciudadanos de San Vicente

La campaña nacional “Más lejos para llegar a más” forma parte de un programa Nacional que busca conocer la realidad de las personas con discapacidades en todas las provincias, para brindarles así la posibilidad de acceder a elementos ortopédicos para mejorar su calidad de vida. Esta campaña que también realiza talleres de capacitación y concientización está trabajando en San Vicente, Misiones.

Laura Reginato – Santa María de las Misiones

En el marco de la Campaña “Más lejos para llegar a más” que llegó a Misiones, la localidad de San Vicente recibió 53 sillas de ruedas y 10 elementos ortopédicos. Laura Reginato, coordinadora de este programa, contó que realizan actividades desde hace años en el país, en lugares y poblaciones vulnerables.

Explicó que una vez que se elige el lugar con el que van a trabajar, realizan un relevamiento de las personas con discapacidades y de sus necesidades. Recién ahí deciden la entrega de elementos ortopédicos, poniendo como prioridad a aquellas personas que no tienen la posibilidad de adquirirlos a través de otros medios.

También mencionó que es un trabajo en red en el que participan otras organizaciones sociales y gubernamentales. “Para nosotros es prioritario el trabajo en red porque si no, no sería posible llegar a tanta cantidad de personas y a esos lugares. Muchas veces en el medio de la montaña o en el medio de zonas desérticas donde hay una persona que necesita de este elemento. Son personas que muchas veces no han tenido la oportunidad de salir de su casa porque no contaban con ese elemento tan primordial para la movilidad personal y la movilidad independiente de cada una de las personas” expresó Reginato.

Además, mencionó que el objetivo principal de esta campaña es concientizar sobre esta realidad, incluir a las personas en la sociedad buscando erradicar los prejuicios y cambiando ciertas acciones que realizamos diariamente, sin pensar en el peligro que puede generar para las personas con discapacidad y, sobre todo, reivindicando el derecho a la movilidad individual de todas las personas. Derecho que si se cumple no solo implica mejorar la salud, sino también permite el acceso a otros derechos básicos como el derecho a la educación, al trabajo y al ocio o esparcimiento.

Finalmente expresó que todas aquellas personas que quieran colaborar de alguna forma con las actividades que realizan como parte de esta campaña, pueden comunicarse en la página o en las redes sociales del programa. Señaló que cualquier monto es bienvenido y que realmente es necesario ya que estas actividades solo se financian con la ayuda de todas las personas que apoyan mensualmente sin ningún tipo de obligación.

