Quemas ilegales: Misiones en alerta crítica ante el registro de incendios complejos para su extinción en áreas naturales

Al complejo combate del incendio forestal en la reserva de Biosfera Yabotí, este lunes se sumaron focos denunciados en distintos puntos de la provincia, tanto en el Norte como en el Sur de Misiones, registrándose actuaciones de cientos de bomberos voluntarios, brigadistas, Policías, Guardaparques o personal de Protección Civil. Entre las localidades afectadas por quemas ilegales, se encuentra Puerto Iguazú, Libertad, El Soberbio, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Pedro, Aristóbulo del Valle, Ruiz de Montoya, Campo Grande (Comunidades Mbya Guarani), Santo Pipó, Puerto Rico, El Alcázar, Oberá, Dos de Mayo, Olegario Víctor Andrade, Bompland, entre otras.

Arde Misiones, y con ella su biodiversidad. Es delito la quema de todo tipo ya que rige el alerta crítico por el alto riesgo de propagación del fuego. Por ley está prohibido el uso del fuego como herramienta de trabajo en zonas rurales, forestales y urbanas, ante las condiciones climáticas de sequía extrema por la falta de lluvias que registra un récord histórico este año, en la Región del NEA y en gran parte de América del Sur.

Según la información publicada por la NASA en su sitio web, las señales de la sequía comenzaron a aparecer en las observaciones de gravimetría satelital en el sudeste de Brasil a mediados de 2018, y se habían extendido a partes de Paraguay, Bolivia y el norte de Argentina para 2020. Hasta el momento, la sequía actual es la segunda más intensa del continente desde 2002, sólo superada por la que ocurrió en 2015-2016 en el este de Brasil y Venezuela.

Sin embargo, estas informaciones no llevan a tomar conciencia a la población en general respecto a los efectos extremos del Cambio Climático donde la prevención será lo único que permitirá que el incendio no ocurra. En las últimas semanas diariamente en Misiones Online se refleja el trabajo de bomberos voluntarios, brigadistas, guardaparques, policías y personal de protección civil de la provincia que deben socorrer “la urgencia” y gestionar los riesgos con los recursos que disponen ante el aumento progresivo de los focos.

¿Las causas? Siguen siendo la imprudencia, la negligencia y la ilegalidad de vecinos, productores, o pobladores. El factor humano es el principal responsable de las quemas, ya que prende fuego con la intencionalidad de realizar algún trabajo de limpieza de terreno y no se comprende aun que frente a las condiciones climáticas actuales es una imprudencia frente a los posibles daños a terceros y al ambiente que puedan provocarse ante el descontrol de la quema. Pero lo más grave es que, muchas veces, los daños ambientales causados son irreversibles. Las áreas naturales no son sólo el refugio de aves, fauna silvestre y flora nativa que dan valor a la biodiversidad que conserva la Selva Misionera. Brindan servicios ambientales a la población, garantizar el oxígeno del planeta y el consumo de agua potable.

Al momento las pérdidas son económicas y ambientales, aún se tuvo que lamentar pérdidas de vidas humanas en la provincia. Aprender a convivir y adaptarse al clima tiene que ver con la cultura de la prevención y gestión de riesgo. Hay que evitar que el fuego se produzca, y más que reclamar recursos, hay que reclamar más capacitación, formación y profesionalismo para manejar situaciones de riesgos en los meses que se avecinan donde todas las proyecciones climatológicas indican que la sequía extrema se mantendrá hasta marzo de 2021. “No habrá agua ni recursos suficientes para combatir el fuego si se mantienen al ritmo de estos últimos tres días, si ante la complejidad registrada este lunes ha colapsado el sistema para dar respuesta ante la demanda simultánea en los distintos puntos de Misiones”, explican especialistas en Gestión de Riesgo y Manejo de Fuego de la Provincia.

Al incendio forestal en la reserva de Biosfera Yabotí que inició el sábado, este lunes se sumaron nuevos focos denunciados en distintos puntos de la provincia, tanto en el Norte como en el Sur de Misiones. Desde Puerto Iguazú, Libertad, El Soberbio, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Pedro, Aristóbulo del Valle (Comunidades Mbya Guarani), Santo Pipó, Puerto Rico, El Alcázar, Oberá, Dos de Mayo, Olegario Víctor Andrade, Bompland, entre otros.



Reserva de Yabotí y Cerro de la Cruz de Santa Ana

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y el ministro de Ecología, Mario Vialey, recorrieron en horas de la tarde del lunes la zona afectadas en El Soberbio, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí, donde mas de 40 bomberos y brigadistas, y un avión hidrante del PNMF trabajan en el combate de las llamas.

En este contexto, el Gobernador pidió responsabilidad a la población solicitando que “no realicen quemas” y advirtió que “se está determinando la responsabilidad en cada uno de los focos establecidos” a efectos de identificar los motivos que dieron origen al incendio y tomar las medidas pertinentes.

Las primeras averiguaciones indican que el incendio forestal en la zona de Yabotí fue ocasionado de manera intencional en el Lote 8, por los ocupantes que realizaron quemas como practica cultural de herramienta para la limpieza del terreno y desmonte, pero se fue de control con la propagación del fuego al sector de la empresa Juan Alberto SA.

Durante todo el día, colaboraron personal de la empresa Moconá SA trabajó con cinco o seis máquinas John Deere en la zona. “Se diseñó un plan de cortafuego para lograr frenar el avance de las llamas. Esperamos que de alguna manera eso permita en los próximos días ir extinguiendo las llamas. Se trata de controlar la situación en forma definitiva, pero aun no se logró este lunes, a pesar de combatir las llamas durante horas”, explicó Carlos Scarnichia en contacto con ArgentinaForestal.com.

Las autoridades provinciales autorizaron el uso de topadoras por el ingreso de Picada Mandarina, ya que el mayor foco “rebelde” estaría en la zona más alta de un Cerro. “Se diseño el cortafuego, y el avión hidrante realizó cuatro pasadas, ya que debía bajar hasta Oberá a recargar agua. Todo ayuda de alguna manera”, dijo el empresario.

La situación climática es extrema y habría otros focos de incendios en otros puntos de la zona de Colonia Pepirí. “Es un problema muy complejo de prevenir, más en la zona de intrusión o donde los colonos tienen la cultura del uso de fuego como un mecanismo para el desmonte. Por ello, sabemos que si no viene una buena lluvia, esto no se apagará. Hay focos por todos lados. Es solo salir a recorrer o ver como diariamente los bomberos voluntarios salen entre 6 a 8 veces por día a apagar los incendios que ocurren en la zona”, sostuvo Scarnichia.

En la empresa forestal realizan un monitoreo periódico sobre las plantaciones forestales para la protección del patrimonio. “En zonas vecinas a nuestros lotes queman para plantar y si el fuego pasa a nuestras plantaciones sería un gran problema. Tenemos torres y cámaras de seguridad, hay focos permanentes que son advertidos en forma temprana”, dijo el empresario.

En Yaboti, el terreno donde se presenta el incendio es de una complejidad mayor por la zona de bosque nativo. “Esperemos que en los próximos días el trabajo realizado desde el fin de semana empiece a dar sus frutos (cortafuego) y todo evolucione hacia la extinción de las llamas”, concluyó Scarnichia.

Lote 8, Reserva de Biosfera Yabotí

Por su parte, el guardaparque del PP Moconá, Leonardo Rangel Olivera, se mostró agradecido por la respuesta de las autoridades del Estado Provincial, pero además de las distintas localidades de la provincia que se hicieron presentes para colaborar con los trabajos de combate de las llamas y cortafuegos.

El refuerzo aéreo del PNMF fue oportuno. “La realidad es que está muy complejo de extinguir este incendio, el panorama no es muy alentador. Este lunes fue de mucho calor, fuertes vientos y baja humedad. Llevará un par de días de trabajo poder controlar esta situación. Todo el trabajo es manual, a fuerza y sudor, no se puede entrar con vehículos, sino con mochilas cargadas de agua en la espalda y caminar kilómetros para llegar al lugar de las llamas. Pero se está trabajando en contrafuego y eso permitirá en unos días controlar el foco principal, ya que hay dos focos más que también debemos combatirlos. Esperemos que la gente deje de quemar en la zona”, resumió el guardaparque con evidente cansancio durante la comunicación con este medio.

Por su parte, el coordinador del Plan Nacional de Manejo de Fuego (NEA) con sede Apóstoles, Rafael Yacovich, explicó que en el trabajo del avión hidrante y sus brigadistas focalizaron las acciones de combate este lunes en la situación de las dos grandes áreas naturales protegidas, la Reserva de Biosfera Yabotí y en áreas del Cerro del Parque de la Cruz de Santa Ana, con varios focos que amenazan desde hace varios días el destino turístico, donde también se presentó un difícil foco que aún está activo, pero controlado.

“Las áreas naturales protegidas son una prioridad de protección para Misiones, y se coordina las acciones nacionales, con la red local de bomberos y policía, y los recursos privados de consorcios y brigadas de protección que disponen las empresas para la seguridad de su patrimonio. Realmente estamos en una situación crítica de demanda de recursos, con dificultades en el terreno y focos simultáneos en varias localidades. Además, Corrientes también presenta una situación similar de incendios rurales y forestales, por lo que se trabaja con todo lo que disponemos en la región para apagar los incendios en Virasoro y zona de influencia”, aseveró Yacovich.

Respecto a las actuaciones del avión hidrante en Yabotí, sostuvo que las distancias para abastecer de agua los equipos –se trasladaban hasta Oberá- limita las actuaciones. “Pero este martes estaremos operando desde la pista de Premidia, lo que nos permitirá duplicar o triplicar los disparos. En la jornada de hoy (lunes) solo pudimos hacer cuatro disparos por las distancias para la recarga, pero esto cambiará desde este martes”, indicó.

Más refuerzos aéreos

En diálogo con Misiones Online, el director del Plan de Manejo del Fuego de Misiones, Luis Chemes, confirmó que “la Provincia solicitó refuerzos a la Nación, y llegará este martes a la base de Apóstoles dos aviones hidrantes procedentes de Córdoba. De esta forma, quedarían tres en la zona NEA, dos asignados a los trabajos de Misiones y uno a Corrientes donde requieren también asistencia aérea”, precisó el funcionario.

Ante los incendios registrados en tierras de comunidades indígenas, como fue el caso de registrado en la zona del Valle de Cuña Pirú, localidad de Aristóbulo del Valle, donde los incendios que avanzaron serían en tierras de Ka’a Kupé, una de las comunidades guaraníes dañadas por esta situación.

El cacique Sabino Benitez pidió ayuda. “No tenemos los medios necesarios para apagar el incendio y los bomberos no logran controlarlo. Aún no estamos siendo acompañados, y los bomberos no lograron controlar el fuego. Esto nos preocupa ya que son más de 10 las hectáreas afectadas por la quema”, dijo.

En horas de la tarde de ayer también se registró un foco fuera de control en San Ignacio, donde las imágenes reflejan un dantesco incendio de pinares y pastizales que bordeaban ambas márgenes del arroyo Yabebirí hasta última hora de la noche.

Aída Giménez vive en la zona del Parque Teyu Cuaré, y relató que recién cerca de las 17 horas advirtió la intensidad del humo. “Decidí venir a ver de qué se trataba tanto humo, y me encontré con un dantesco incendio”, expresó en contacto con Misiones Online, con quien compartió un video del momento.

Comentó que todos los años hay focos activos en esa zona, por los pastizales, y desconocía quienes siempre lo provocan. “Nadie vive por aquí, ni tampoco se produce nada como para que sea una práctica cultural de limpieza rural de terreno. Creo que es intencional, por descuido, accidental. Pero este incendio es dantesco, nunca vi algo así”, graficó Aída.

Decidió grabar un video recorriendo la Ruta Nacional 12, bordeando el puente del arroyo Yabebirí. “Hay una hilera de pinos quemándose, pero además el fuego es como que saltó a las islitas que hay en la zona. Todo se quema, se ven los animales que huyen y es lamentable el daño a la vegetación de la zona. Está avanzando en dirección a Posadas, y hay algunos vecinos que decidieron dejar sus casas por precaución”, aseveró la mujer.

Proteger la biodiversidad de la Selva Misionera

En muy difícil controlar las emociones ante esta imagen que refleja el enorme daño ambiental que se causa al quemar ilegalmente plantaciones forestales, monte nativo y pastizales. Este lunes, brigadistas que combatían un incendio intencional en predios de la empresa Arauco Argentina, en la zona Tramo 6 en El Alcázar, rescataron un cachorro de puma y lo entregaron a disposición de Ecología.

El pequeño felino, que fácilmente podría confundirse con un yaguareté, se encontraba desorientado, lastimado por las llamas en sus patitas al intentar escarpar del fuego. Su madre no fue hallada en la zona y perdió su hábitat.

Las primeras informaciones indican que el incendio habría sido originado por cazadores furtivos en la zona, causando cuantiosos daños en la plantación forestal de la empresa, las fajas ecológicas de monte nativo como así también en la fauna y flora del lugar que fue arrasado por el fuego.

Se recuerda a la población que ante la sequía histórica que se enfrenta, el riesgo de propagación de incendios es extremo, y la situación de riesgo y alerta máxima se prolongará hasta marzo de 2021. EVITEMOS quemas, denunciemos las quemas ilegales, alertemos a los organismos competentes si harán uso del fuego para evitar daños irreparables al ambiente.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

P.E.--EP