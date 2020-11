Mientras el Covid19 continúa propagándose, miles de científicos trabajan para encontrar una vacuna que sea efectiva

para combatir al coronavirus. Para poner fin a esta pandemia, alrededor del mundo fabrican varias vacunas en diferentes laboratorios, entre las más conocidas que podrían llegar a Argentina son: Oxford-AstraZeneca, Sputnik V y Pfizer que aún se encuentran en la fase tres.

Hugo Repetto – Red Ciudadana

Hugo Repetto, médico especialista en Infectología de Posadas, opinó acerca de la elaboración de las vacunas para detener al Covid19 y explicó que la vacuna para salir al mercado debe tener dos propiedades: eficacia y seguridad.

“Lo que informaron hace unos días fue la eficacia de las vacunas, pero en este momento, trabajan en la seguridad de la misma, es decir, evalúan que no tenga efectos adversos. Toda vacuna para salir al mercado debe pasar 3 fases. Todas están en la última fase y continúan en estudio”, afirmó Repetto.

“Hay muchos profesionales científicos reconocidos que trabajan en laboratorios para realizar el proceso de la vacuna y por ello puedo decir que la misma será segura y efectiva”, aseguró el infectólogo.

Explicó que “anteriormente hubo dos epidemias de Coronavirus y el Covid-19 es una variedad de dicho virus. Por tal motivo, se avanza tan rápido con la creación de la vacuna, porque los científicos no trabajan sobre algo nuevo, sino que es un virus conocido”. Además, no van a sacar al mercado una vacuna que no esté en buenas condiciones. Todos los laboratorios que trabajan son confiables”.

El médico consideró que el problema fue que “se generó una psicosis en la sociedad, y es por ello que hay un grupo de gente que no se quiere poner la vacuna. Es más, si uno pregunta a las personas de qué laboratorio se ponen las vacunas para otras enfermedades, ellas no saben y se las ponen sin cuestionar, pero el motivo por el cual muchos no quieren acceder a la vacuna contra el Covid fue porque muchos dijeron cosas que no son verdaderas”. Sin embargo, “la población necesita una solución a su problema para que todos puedan trabajar, viajar y que se termine el aislamiento”, aseveró.

Acerca de cuándo saldrá al mercado la vacuna, Hugo Repetto dijo que no se puede estimar una fecha ya que “hay que completar la fase 3 con seriedad. Hay que hacer las cosas bien y no adelantarnos a los hechos”. En ese aspecto recomendó que por el momento, la gente se cuide, tome conciencia y continúe con las medidas sanitarias.

ZF-A