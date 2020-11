Día Mundial del Músico en Posadas: “Fabio Gasser en concierto” brindó un show lleno de rock en la Costanera

Durante la tarde del domingo, vísperas del feriado, Posadas se vistió de Rock and Rock con la presencia de “Fabio Gasser en concierto”. El recital fue en el bar Berlín ubicado en el Balneario El Brete de Posadas, cumpliendo los protocolos pertinentes para evitar la propagación de coronavirus.

El evento brindado por los artistas en el bar posadeño contó con los controles necesarios y con el distanciamiento social correspondiente, lo cual permitió apreciar un show lleno de alegría.

El espectáculo se dividió en dos bloques. El primero, llamado “Sunset Rock”, comenzó cerca de las 19:00 hs hasta las 21:00 hs donde agasajaron a la audiencia con Paradise City; Prófugos; Star me up; Again; y así también nuevos temas como Watermelon Sugar.

Luego, la velada continuó con su segundo bloque “Noche Rock”, alrededor de las 22:30 hs, con la siguiente grilla: Take on me, Don’t you forget, New sensation, Every breath, entre otros clásicos del rock de los años’ 70, ’80 y ’90 nacionales e internacionales.

A diferencia de otras temporadas, donde solían realizar giras por Brasil, en esta ocasión los músicos de Gasser se encuentran programando diferentes eventos en la localidad hasta Marzo 2021. “Las expectativas están en tratar de compartir todo lo que vinimos diagramando y construyendo en la cuarentena hasta el día de hoy” , afirmó el vocalista y voz del rock misionero Fabio Gasser.

De esta manera, el grupo musical conformado por Marcelo Fernández (guitarra); Jaime Pereira (bajo), Fabio Gasser (voz) y Héctor Arce (batería) se despidieron con fuertes aplausos del público para continuar su gira local y seguir subiéndose al escenario para obsequiarnos espectáculos diferente y únicos.

LS-CP+EP