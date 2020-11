En el Día Mundial para la prevención del abuso infantil, Miguel Molina pidió escuchar al niño porque “no miente” al hablar de este tema

Como cada 19 de noviembre, hoy es la fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se conmemora el Día Mundial para la prevención del abuso infantil para que todos los países y comunidades del mundo reflexionen y rompan el silencio acerca de esta problemática.

Miguel Molina -Misiones Cuatro

Miguel Molina, defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, señaló que “hoy es una fecha importante para realizar un llamado de atención que afecta al sector más vulnerable de la sociedad que son los niños y las niñas pero fundamentalmente tomar conciencia acerca de las violencias más extremas y más brutales que ejercen sobre un niño y una niña como es el acto del abuso sexual”. Además puntualizó que hay que creer a los chicos ya que “un niño no miente”.

“El fenómeno del abuso sexual es la forma más extrema de violencia contra los niños y esto le genera un trauma que lo llevan de por vida inclusive hasta cuando el niño pasa a ser adulto”, expresó.

Por otra parte, comentó que “la violencia contra el niño está promovida y aceptada por la sociedad. Inclusive hay padres que utilizan la violencia para ‘enseñar’, y dicha violencia no educa. La disciplina no se logra a través de estos denominados correctivos”.

Molina explicó que en la provincia de Misiones los datos estadísticos del Ministerio de Salud, poseen muchos casos de abuso sexual a niños recién nacidos y a niñas que tienen entre 13 y 14 años.

Sobre este aspecto expuso que la gente no hace ningún tipo de denuncia. “Realmente es grave que nadie quiera realizar la denuncia correspondiente. Por un lado, en los hospitales, los médicos no se hacen cargo, y por otro lado, en el colegio los docentes tampoco. Estamos naturalizando este acto y no puede ser posible que esto continúe sucediendo. Esto es un delito”.

Molina subrayó que 7 de cada 10 abusos se da en el ámbito familiar. “El abuso infantil se puede denunciar en las comisarías, juzgados y en distintos organismos de protección”, aclaró.

El defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, expresó que en el país el mes de agosto está asociado con el “mes del niño”, “pero en realidad no debería ser así debido a que el verdadero día del niño es el 20 de noviembre ya que esa fecha es el día de los Derechos Humanos de los Niños. Ojalá que esto lo podamos incorporar naturalmente en la sociedad”.

De este modo, planteó su inquietud con relación a los derechos del niño y aseveró que “es fundamental la participación de los medios de comunicación en tratar de moldear una nueva cultura y un nuevo formato que permita generar un cambio en la sociedad que necesariamente parta del respeto absoluto por el derecho de los niños. Tienen que surgir nuevos paradigmas y nuevos comportamientos en la sociedad ya que realmente es preocupante que continúen sucediendo estos abusos sexuales”.

Además, señaló que es necesario que los medios ayuden a denunciar casos que estén relacionados con esta problemática ya que “únicamente el 10 por ciento de los mismos están registrados pero hay un 90 por ciento restante que no se sabe, porque nadie denuncia”.

