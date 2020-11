El importante rol del profesional de Recursos Humanos para lograr la excelencia de una empresa

Ser encargado del Departamento de Recursos Humanos, o trabajar dentro de esta función, debe ser visto como uno de los engranajes más indispensables de una organización. Su apoyo, guía y orientación al directivo de una empresa y el puente o nexo con el personal interno mantiene un equilibrio necesario en lograr el éxito de la organización.

Dentro de sus funciones, podemos distinguir varias y una de las más importantes es: reclutar y seleccionar a aquella persona que para el empleador debe ser el ideal; y a su vez colocar al postulado en una tarea donde podrá lograr su desempeño correcto, para también favorecer a la producción empresarial.

Además de esto, gestiona propuestas y seguimientos de planes de carreras, capacitaciones, entrenamientos y supervisiones, que cumplen la tarea de alcanzar los objetivos propuestos y estrategias para lograr o mantener la fidelización del personal; cómo así también buscando enfrentar desmotivaciones en el trabajador.

Esto a su vez permite cumplir la expectativa del CEO en sus metas de mercados, pero también la del cliente externo e interno, debido a todo esto se podría decir que sin un rol de este tipo habrá siempre desajustes, malas relaciones, insatisfacción constante, metas personales y laborales no alcanzadas y un desgastamiento en tiempo y administración laboral.

¿Qué hay que entender de este rol?

Cuando falle la comunicación, cuando el liderazgo se torne negativo, cuando haya un mal compañerismo, es cuando debemos buscar al nexo, al guía, a alguien que se centre en materia de la relaciones humanas y promueva el compromiso; ejes necesarios para lograr el éxito de una empresa, donde se unan las fuerzas del jefe con el personal y mediante un diagnostico exhaustivo sabrá mantener un equilibrio en la mediación, el arbitraje y la negociación, rigiéndose sobre las competencias y la formación necesaria para cumplir un rol eficaz en RRHH.

Es importante preguntarnos ahora: ¿por qué aún sigo cuestionando su labor? e incluso ¿por qué aún mi empresa no cuenta con un profesional de este tipo de trabajo? Si los problemas terminan siendo siempre los mismos, es porque todavía no se dio lugar a que actué un verdadero profesional de Recursos Humanos. Éste no se encuentra ni a favor ni en contra de nadie, sino de buscar el máximo desempeño de los individuos que trabajan para garantizar la excelencia en la empresa día a día.

Por Casco Mavelyn.

Técnica Superior en Recursos Humanos y Coaching.

Docente del IPAC en la Tecnicatura Superior en Recursos Humanos y Coaching.

