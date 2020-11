Eldorado: “Tuvimos una excelente jornada de vuelta a clases hoy en la EPET N° 6”

Así lo manifestó Sonia Pantiu- directora de la EPET N° 6, quien destacó que tuvieron una asistencia mayor al 70% y todo se desarrolló tal como se esperaba. Por otra parte, la Escuela Normal Superior N° 11 se sumaría a la presencialidad desde el lunes.

En diálogo con MisionesOnline, Sonia Pantiu- directora de la EPET N° 6 detalló que este miércoles 11 de noviembre iniciaron las clases para los tres 6° años (lo que sería un total de 46 alumnos), las mismas se extenderán hasta el 4 de diciembre, que es el fin del ciclo lectivo 2020.

En referencia a este primer día de clases luego de 8 meses de aislamiento, que se desarrolló de 13.30 a 16.30 horas, Pantiú expresó «una excelente jornada de vuelta clases tuvimos hoy en la EPET N° 6. Los chicos estaban muy contentos, agradecidos de poder encontrarse nuevamente con los docentes y con sus compañeros, estamos muy contentos con la jornada de hoy, todo salió tal cual lo previsto».

Además agregó, que previamente al inicio, durante la mañana, personal docente y administrativo estuvieron armando los kits de bioseguridad para entregar a cada alumno, de acuerdo al protocolo.

La directora de la EPET N° 6 detalló que pese a que las clases son optativas y no obligatorio, de un total de 46 vinieron 39, es decir que estuvimos por arriba del 70% en asistencia, porque 4 chicos ya sabíamos que no iban a venir porque son chicos de riesgo y sus padres avisaron que no iban a venir».

Además contó que estuvo presente el personal de Salud Pública desde las 13.10 tomando la temperatura en el ingreso, donde también los chicos se limpiaban los zapatos en trapos con lavandina para ingresar, «estoy muy agradecida porque vinieron a colaborar con nosotros» indicó.

«Y nosotros dimos las clases como dijimos, con grupos de 10 alumnos por profesor, se respetó el horario, el distanciamiento, el protocolo sanitario, la verdad que nos fue muy bien» finalizó.

Desde el lunes

Por otra parte, algunas escuelas evalúan sumarse a la presencialidad desde el lunes 16 de noviembre.

Es el caso de la Escuela Normal Superior N° 11, que cuenta con dos 5° años a la mañana y dos 5° por la tarde, además de dos 3° del EPJA, lo que totaliza un aproximado de 100 alumnos. La escuela estará abierta de 9 a 11:30 para el turno de la mañana y de 14 a 16:30 para el turno tarde.

Al respecto, Lidia Benegas vicedirectora de dicho establecimiento educativo, explicó en diálogo con MisionesOnline que los alumnos están convocados para el lunes 16, «en el día de hoy (miércoles 11) se llevó a cabo una reunión con los profesores para diagramar el cronograma de días y horarios que van a asistir para las clases presenciales».

Y agregó que «también en el día de hoy se retiraron los kits de bioseguridad para los alumnos, los insumos de limpieza y demás. Este jueves se completarán las autorizaciones para los tutores, y la limpieza de la escuela, es decir que esta semana nos organizaremos para cumplir con el protocolo de actuación sanitaria, para cuidar a nuestros alumnos, a nuestros colegas y a todo el personal que asiste a nuestra institución».

La vicedirectora de la Escuela Normal Superior N° 11 también detalló que de los 100 alumnos que deberían regresar a la presencialidad desde el lunes 16, «un 30 % del alumnado ya avisó que han comenzado a trabajar en esta pandemia, lo que les permitió seguir con sus estudios y ayudar económicamente en sus hogares. Por lo tanto, como la convocatoria no es obligatoria, muchos decidieron continuar con la virtualidad. Así es que estamos pautando con los alumnos su regreso a la escuela, pero son muchas las variables que se deben tener en cuenta».

Lo cierto es que el lunes se abren las puertas para las clases presenciales de los cuatro 5° años y dos 3° del EPJA.

PP-EP