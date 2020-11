Vuelta a las aulas en Montecarlo: directivos manifiestan que «ya venían preparándose» para el momento de regresar

El próximo miércoles 11 de noviembre los estudiantes de los últimos años, según indicaciones del propio Gobierno nacional, vivirán la vuelta a las aulas antes del cierre de este ciclo 2020. Pese a haber sido un año cargado de dificultades, directivos de la Capital de la Orquídea aseguraron que ya venían trabajando desde hace tiempo atrás, en tanto que otros indicaron que aún restan preparativos.

Como bien lo informaron desde el Gobierno nacional, el próximo miércoles 11 de noviembre y hasta principios de diciembre los estudiantes del último año de todos los niveles, principalmente aquellos de primaria y secundaria, regresarán a las aulas para darle un cierre a este ciclo lectivo tan poco usual a causa de la pandemia de coronavirus.



Es por ello que Misiones Online realizó un relevamiento en distintas localidades de Misiones para conocer cómo se están preparando desde las instituciones escolares. Los directivos de los establecimientos en Montecarlo se refirieron a la cuestión y sobre cómo se están preparando para la semana próxima.

Vuelta a las aulas: «Estamos a la espera del decreto de reglamentación»

El apoderado legal del Instituto Carlos Culmey, Norberto Weigerstorfer, se refirió a la vuelta a las aulas y dijo que: “Desde la institución siempre estuvimos preparados para este momento, trabajando desde el primer momento, pero dependemos siempre de las directivas emanadas por el servicio provincial de enseñanza pública”.

Norberto Weigerstorfer.

Y continuó: “Estamos a la espera del decreto de reglamentación de la resolución del Ministerio de Educación y la posterior adhesión del SPEPM que seguramente nos llegará durante este viernes, para ultimar detalles y organizar esta vuelta que va a ser solamente para grupos reducidos”.

Con una realidad diferente, la profesora Nora Arguello, quien es directora de la Escuela Normal Superior nº 2, contó que “no estamos preparados para la vuelta”, ya que en la institución aún resta que arreglen determinadas cuestiones de importancia para propiciar un regreso con los requerimientos necesarios.

Nora Arguello.

“Si tengo que decir la verdad, no estamos preparados para la vuelta. No tenemos agua, por lo tanto por más que tengamos la buena voluntad de volver, no podemos volver porque no tenemos los medios”, dijo. Ante las necesidades que surjan en la institución es la directora quien en conjunto con el grupo docente y alumnado se encargan de realizar diversas actividades para poder cubrirlas.

Hoy, 07 de noviembre, realizarán una Feria de Garaje con la aplicación del protocolo sanitario en la vereda de la institución donde venderán elementos donados por el personal docente y alumnado para recaudar fondos.

AV-CP+EP