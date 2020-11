Misiones todavía no permitirá la vuelta de clases presenciales en las Universidades

El Gobierno Provincial confirmó que no aprobó la vuelta de clases presenciales en las Universidades, luego de que se diera a conocer la decisión de la Nación. “Nuestra prioridad es respetar las normas vigentes y sobre todo a la salud de nuestra comunidad. En ese sentido vamos a continuar la formación por medio de nuestras herramientas digitales y plataformas virtuales que tenemos disponibles” aclaró Alicia Bohren, rectora de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

Alicia Bohren -Radio Libertad

Esta mañana se dio a conocer en el Boletín Oficial de la Nación, la habilitación para que las Universidades vuelvan a realizar actividades académicas presenciales. Inmediatamente el Gobierno Provincial reveló que Misiones no se adhiere a esta posibilidad. Considerando que esto también implica que los estudiantes, docentes y directivos, utilicen el transporte público, el Ministro de Salud de la Provincia señaló que no apoya esta decisión.

La resolución nacional, en la que se presenta esta habilitación, especifica que cada provincia tiene la posibilidad de tomar la decisión de aprobar o no esta medida. Ya que las condiciones son muy particulares en cada localidad. La rectora de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), Alicia Bohren expresó:

“La provincia de Misiones únicamente está habilitando, en un diálogo que tuve con el ministro de Salud, solamente para el último año del nivel secundario, que va a tener una instancia de presencial y que por ahora no las condiciones no están dadas para la habilitación de las Universidades”

Además, señaló que una de las cuestiones que influyó que se tomará esta medida es que los transportes de larga distancia aún no están permitidos. Lo que implica que los estudiantes que no se encuentran en la misma ciudad donde estudian, no puedan asistir a la Universidad.

“Las actividades presenciales serán reprogramadas para cuando consideren que es pertinente habilitar, sobre todo, considerando que todas las instituciones tienen que poder cumplir con todos los protocolos y medidas necesarias para proteger a los estudiantes y al personal educativo”, señaló.

Bohren explicó también su posición frente a esta medida, “creo que, a estas alturas del año, ya no sirve hacer una movilización para que nuestros estudiantes vuelven la presencialidad. Creo que la universidad ha capitalizado, se ha fortalecido en el uso de tecnologías de la información y comunicación, como medio para la continuidad académica. Obviamente no resuelve todas las situaciones que nosotros deseamos, pero hemos alcanzado incorporar en el uso de estas tecnologías, y estamos dando continuidad académica. Se toman exámenes finales y se han graduado estudiantes”.

Aun así, reconoce que la situación en la educación universitaria es complicada, sobre todo, debido a las limitaciones en el acceso de las tecnologías y conexión de internet, que tiene algunos alumnos.

“Tenemos una deserción que va del 30% al 35% dependiendo de las carreras, es un número histórico que tenemos dentro del sistema universitario. A finalizar el ciclo recién vamos a tener una información más concreta sobre cuál ha sido la realidad institucional” reveló la rectora.

Nuevas carreras

Por otro lado, contó que una de las buenas noticias que tiene la Universidad Nacional, es que están en el proceso de aprobar nuevas carreras como Ingeniería en Computación, Arquitectura e Ingeniería en Agrimensura. Estas carreras ya fueron aprobadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), pero requieren de una preparación, adquisición de herramientas específicas y capacitación.

“Estamos avanzando para ver cuando podemos dar inicio a esta propuesta en la medida en que contemos con recursos humanos para llevar adelante la carrera” señaló.

ZF-A