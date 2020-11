Sergio Hernández: “Fue un dolor fuerte dejar el cargo de entrenador de la Selección”

El nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, destacó que para él había sido “difícil” renunciar a seguir dirigiendo la Selección Argentina de básquet pero que en la vida hay que tomar decisiones. “Fue difícil. Habría sido más fácil si el reglamento que existe en ACB hubiera permitido compaginar ambas cosas, pero no es así. Fue sido un dolor fuerte terminar con la Selección”, ha indicado.

A este aspecto añadió que tiene una sensación encontrada, la alegría por tomar el desafío de un equipo histórico, pero con la dificultad, que le hizo dudar, de dejar el cargo de seleccionador. “En la vida hay que tomar decisiones y tomé la que creía más acertada”, resaltó en la rueda de prensa de presentación como nuevo técnico del equipo aragonés.

Además, aseguró que se encontraba “muy feliz” porque formar parte de la Liga ACB era una oportunidad que estaba esperando “hace mucho tiempo”.

De la misma forma señaló que había tenido otras ofertas pero que no le habían parecido interesantes: “La vida está hecha de momentos. Llevaba muchos años con la selección y está bien pero a veces pasas ocho o nueve meses de oficina y el entrenador es como el jugador, necesita ritmo. Estaba necesitando acción”.

El Oveja apuntó que el conjunto maño es un equipo histórico y que es parte de la cultura de la ciudad, algo que lo atrae mucho. “Hace años seguía a León Najnudel, que fue entrenador en Zaragoza y que a su regreso a Argentina creó la Liga Nacional. Nació por lo que él vivió estando acá. A partir de ahí todo lo que fue Zaragoza fue parte de nuestro baloncesto”, explicó.

El preparador nacido en Munro (Argentina) comentó que cuando recibió la oferta del equipo aragonés no se fijó si estaba bien o mal clasificado sino en el hecho de que había un equipo histórico que estaba pensando en él. “Conozco casi todas las plantillas de la ACB pero en las que hay argentinos más porque era mi trabajo. He visto los ocho partidos del Casademont Zaragoza y me sigue pareciendo que tiene un potencial superior al que ha demostrado y eso para los entrenadores siempre es un desafío grande”, ha reflexionado.

Preguntado sobre qué tipo de básquet le gustaría que practicara su equipo develó que espera que sea vertical, sin caer en el apuro y la precipitación y que eso lleve a cometer errores. “Hay que intentar subir la velocidad de juego, ser más agresivo, saber utilizar los diez primeros segundos de posesión para conseguir puntos pero a la vez intimidar al rival y no permitirle llevar la iniciativa defensivamente y en defensa tener un balance muy fuerte”, indicó.

“Hay que enfocar al equipo en el juego y que gane o pierda lo haga con una misma idea además de que cuando juegue no esté pendiente del marcador y sí del juego”, agregó.

Sobre la presencia del alero argentino Nicolás Brussino en el equipo, al que conoce bien porque fue subcampeón del mundo con Argentina con él en el banco, subrayó que lo quiere “muchísimo” y que es un chico “genial”. “Lo dirigí en Peñarol. Fue nuestro jugador más determinante y pasó directamente a la NBA. Fue algo raro, lo normal es jugar en Europa primero, pero no me extraña porque es un jugador en estado puro. Espero que mi llegada le ayude a seguir creciendo, pero fundamentalmente lo que tiene que hacer cualquier jugador es hacer cosas para que el equipo gane”, ha mencionado.

El ya extécnico de la selección albiceslete mencionó que su objetivo es estar “arriba” en la clasificación y que, para ello, quiere “ayudar a que el equipo juegue bien”.

Fuente: Todo Noticias

