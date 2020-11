Eldorado: escuelas aguardarán la resolución del CGE y kits de bioseguridad para reiniciar las clases presenciales

Así lo informaron directores de escuelas secundarias de la ciudad de Eldorado, quienes aseguraron que no han recibido ningún instrumento legal del Consejo General de Educación (CGE), ni instructivos y tampoco cuentan con los Kits de bioseguridad y en algunos casos no cuentan con los servicios básicos y personal suficiente para la vuelta a clases.

Los directivos de establecimientos escolares públicos (secundarios) informaron a través de un comunicado que se ven imposibilitados de habilitar y garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos, por falta de Kits sanitarios, falta de personal adecuado en algunos casos y hasta falta de servicios (agua y luz) en otros casos.

Los directivos que firmaron el comunicado pertenecen a las escuelas: CEP 16, Escuela Normal Nº11, CEP 49, BOP 46, BOP 88, BOP 24, EPET 54, EPET 6, Comercio 19.

Asimismo garantizaron continuar con la modalidad virtual, cumpliendo con los acuerdos institucionales establecidos en la semana federal.

En diálogo con MisionesOnline, directivos de otras escuelas manifestaron que se suman a la iniciativa, entendiendo que necesitan más precisiones para poner en marcha las clases.

Es el caso del Insituto Hindenburg «nosotros por ahora no tenemos ningún instrumento legal, así es que no vamos a poder organizar la vuelta a clases. No tenemos ninguna comunicación oficial, no sabemos cómo proceder ante la falta de instructivos, desconocemos si tenemos que tener clases con grupos de 10 chicos, de menos, horarios y demás. Tampoco contamos con los Kits de bioseguridad que son muy importantes en tiempos de pandemia, son varias cosas las que se suman, y nosotros debemos pensar en la seguridad de los alumnos y los profesores» explicó Marisa García, rectora del Instituto Hindenburg.

Por su parte, Sonia Pantiu- directora de la EPET N° 6 coincidió con García, y sostuvo «en nuestro caso nosotros estamos esperando la Resolución del CGE, cuando tengamos el instrumento legal donde tengamos las instrucciones, la reglamentación y demás, porque eso es muy importante. Y hasta que no contemos con eso no podemos convocar a los alumnos».

Y agregó «sumado a eso necesitamos los Kits de bioseguridad, los termómetros digitales y demás. Nosotros tenemos todas las ganas de volver a trabajar, es más necesitamos hacerlo por nuestros alumnos de 6° añoque necesitan sí o sí sus clases prácticas para poder recibirse».

Además dijo «los padres nos plantearon todas estas cuestiones cuando vieron la noticia publicada en los medios, así es que vamos a esperar el instrumento legal y los Kits de bioseguridad, y después sí vamos a habilitar y comenzar las clases, como todos queremos».

PP-EP