Aseguran que las frutas y verduras aumentan de precio «cada semana un 20%» y el consumo es cada vez más fraccionado

Las frutas y verduras continúan sufriendo aumentos de un 15% y 20% mientras que los comerciantes buscan alternativas para reactivar el consumo que disminuye considerablemente. La sequía en Misiones empieza a dejar efectos negativos en las plantaciones y el abastecimiento de productos de la zona disminuye.

Misiones Online salió a recorrer las verdulerías y fruterías de Posadas para hacer un relevamiento de los precios.

El precio del tomate comenzó a bajar después un mes de subas pero el precio de las frutas es cada vez más alto y varia semana a semana. “Las frutas varían todo el tiempo, la banana que viene de Brasil tuvo un aumento y las frutas de estación no tiene mucha diferencia de precio. Ahora si bajó el morrón que era algo muy caro pero la manzana por ejemplo vino con un aumento”, explicó Silvia de FrutiManía.

“Hay muchas cosas que subieron, el tomate bajo que es lo que más consume la gente después en las frutas de estación están bajando algunas cosas pero la mercadería exportada tiene costo en dólar y subieron”, explicó Ivan dueño de La Estación.

Con las variaciones en el precio se hace imposible mantener un número constante de ventas y el consumo de las personas se ve afectado. “Las subas se notan y nos manejamos bajando menos mercadería porque se sienten los aumentos de todas las semanas y la gente ya no compra como antes entonces tenemos que bajar menos mercadería”, indicó Silvia.

Con la sequía que atraviesa la provincia de Misiones los productos de la zona se ven afectados y los precios sufren aumentos. “Las hojas verdes son las que menos nos traen por ejemplo la lechuga, la rúcula, la acelga y nos traen menos cantidad pero también con un precio elevado”, comentó Silvia.

Sobre los productos que vienen de otras países como Brasil sucede lo mismo, “pasa muy poca mercadería y es muy cara entonces optamos por no comprar porque es muy caro y tenemos el riesgo de no vender. Con Mendoza no hubo problemas porque la circulación de alimentos sigue normal”, contó la encargada de FrutiManía.

El consumo es cada vez más fraccionado y la gente opta por comprar en pequeñas cantidades. “Antes llevaban un kilo de cada fruta y ahora compran por unidad, para armarse una mini ensalada de frutas. Lo mismo pasa con las verduras, ya no compran por kilo”, indicó.

“La gente consume bastante pero las cosas más caras dejaron de consumir. La verdura sigue vendiéndose igual pero la fruta no”, agregó Iván.

Frutas y verduras para las Fiestas de Fin de año

Es el postre preferido por los misioneros a la hora de preparar la cena de Navidad o Año Nuevo. Pero este año los precios de las frutas son inciertos ya que los aumentos se dan todas las semanas y la búsqueda de ofertas será la mejor opción.

“Es imposible generar el costo total pero hasta ahora con unos 500 pesos se puede armar una ensalada de fruta para 4 personas”, comentó Iván y anticipó que van a preparar combos para incentivar el consumo de la gente.

Por otra parte desde FrutiManía esperan que los precios de las frutar y verduras se estabilicen para poder ofrecer combos y promos a sus clientes. “Ahora las ofertas son muy pocas porque es casi imposible porque todo el tiempo cambian de precio”, concluyó Silvia.

SL-EP