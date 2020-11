“Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara” es el nuevo libro sobre crisis del politólogo Mario Riorda, junto a la médica psiquiatra Silvia Bentolila

Toda crisis conmociona, altera o estalla la normalidad y necesita ser gestionada y encauzada para ser menos brutal. Con décadas de experiencia, Silvia Bentolila, médica psiquiatra experta en emergencias y desastres, y Mario Riorda, politólogo especializado en comunicación política y de crisis, explican qué sucede y cómo actuar de manera responsable frente a una crisis en el libro “Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara”, obra que desde ayer sábado está a la venta en librerías virtuales y como libro físico en las tradicionales.

“Y salió nomás…le dedicamos media vida…mucha dedicación” explica el politólogo -que ya trabajó en Misiones, asesorando al Gobierno Provincial- sobre el final de un proceso de investigación que comenzó en 2016 y que cuya publicación por la Editorial Paidós coincide con una de las mayores crisis que vive el país, a raíz de la pandemia de coronavirus y sus consecuencias en todos los niveles.

Obligado a permanecer en tierra en su Córdoba natal, cuando en tiempos de relativa “normalidad” la constante es volar de un país a otro, el profesional especializado en gestión de gobierno y crisis y una de las palabras más autorizadas en ese ámbito reitera: “Dedicación…eso le pusimos al abordaje de las crisis con Silvia Bentolila…y se transformó en libro”.

En la contratapa se lee algunos de los interrogantes que se responden a través de sus páginas y algunos de los aspectos que forman parte del abanico de pequeños mundos descriptos por los profesionales. “Nadie está a salvo de las crisis: ¿quién no atravesó situaciones críticas? ¿quién no vivió hechos traumáticos? ¿quién no experimentó una especie de fin del mundo personal? Un divorcio, un accidente, una quiebra comercial, un robo, un fracaso, una infidelidad, la muerte de un ser querido, un escándalo, crisis sociales, políticas y económicas, pandemias. Desde el Covid-19, crisis es la palabra del siglo y aparece tamizada de tantos modos en este libro que no le quedan grumos”.

Y continúa: “Desde situaciones concretas hacia una necesaria conceptualización, interpelan -sin anestesia- modelos de liderazgos, de comunicación y de comportamiento posible. El escrito es la consecuencia de nuestra época, de un mundo hiperconectado que le abre las puertas a desastres impensables donde parece que la realidad supera la ficción”.

“El pacto, en la crisis, es no mentirse jamás” sostienen Mario Riorda y Silvia Mentolila en el libro “Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara” de Editorial Paidós

Con un abordaje multidisciplinario, Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara es un libro documentado y exhaustivo que escapa al pensamiento lineal, un libro responsable y comprometido que cruza fronteras, abre horizontes y se centra en la posibilidad de aprender de las crisis. Sin duda se erige como una herramienta de investigación y de formación de profesionales de todas las áreas y entre sus virtudes sobresale la búsqueda de la verdad: el pacto, en la crisis, es no mentirse jamás.

Sobre los autores

Mario Riorda es politólogo, director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, presidente de ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales), activista de la comunicación política, consultor en Estrategia y Comunicación para gobiernos y partidos en América Latina. Participó en 140 procesos electorales. Especializado en gestión de crisis. Fue Decano de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, España y EEUU. Consultor del BID. Ha escrito decenas de libros y capítulos sobre comunicación política y es analista regular en los principales medios de comunicación de la región. Conductor y coproductor de la serie documental “En el Nombre del Pueblo”.

Silvia Bentolila es médica especialista en Psiquiatría y Psicología Médica. Integrante del equipo Regional de Respuesta frente a Emergencias Sanitarias-OMS/OPS. Magister en Gestión de Servicios de Salud Mental. Fue fundadora y coordinadora general de la Red de Salud Mental en Incidente Crítico en la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Directora de la Diplomatura “Prácticas de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres” en Universidad ISALUD. Directora de la Carrera de Especialista en Emergencias y Desastres-Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires-DXIII. Docente en Cátedras y Programas de Salud Mental y sobre respuestas en emergencias y desastres en universidades. Consultora de Organismos de Ayuda Humanitaria. Fundadora y Coordinadora de Programas de Asistencia en Salud Mental para equipos de Salud.

ZF-EP