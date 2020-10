IFE 4 y AUH: cuáles son las novedades de los beneficios de Anses

El Presidente anunció junto a la titular de Anses una ampliación del universo de la Asignación Universal por Hijo. Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio y cómo anotarse.

Mientras continúa la crisis económica generada a partir de la pandemia del coronavirus (Covid-19), muchos sectores siguen reclamando o necesitando de asistencia estatal para poder hacer frente a los gastos.

Además de planes sociales como la Asignación Universal por Hijo ( AUH), presente hace 11 años, el Estado implementó otros beneficios, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), para que tanto empresas como familias puedan mantener sus ingresos o generar alguno extra.

Aunque el IFE ya fue entregado tres veces, todavía no se definió cómo seguirá el bono de $10000, con el que ya se especuló que se reconvertiría a un Ingreso Universal (Renta Básica) o se realizaría una cuarta entrega ( IFE 4).

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández remarcó meses atrás que el IFE logró poner en el mapa a muchas personas que estaban «fuera del sistema», por lo que el bono de Anses contribuyó a registrarlas y, en algunos casos, bancarizarlas.

En esta línea, este jueves el jefe de Estado anunció una ampliación de la AUH junto a Fernanda Raverta, con la que añadirán a un millón de niños y niñas al alcance de la Asignación.

El Presidente afirmó que desde el Estado “se buscó en medio de la pandemia a las personas sin documentos para incluirlos en los beneficios de la seguridad social”.

“Primero estarán los que están últimos y vamos a seguir con esta política de incorporar beneficiarios al sistema, sobre todo en un momento como el actual, en el cual el 50 por ciento de los chicos menores de 14 años son pobres”, remarcó Fernández.

Fue en el anuncio de la inclusión de cerca de un millón de niñas, niños y adolescentes a ese sistema de protección social, que otorga un beneficio mensual.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

En un principio, la AUH se daba a las familias que tuvieran entre uno y cinco hijos, pero desde este viernes 30 de octubre este tope quedará eliminado. De esta manera, quedará formalizada la ampliación de esta protección social, según confirmaron voceros de Anses.

De acuerdo con Alberto Fernández, «en la Argentina existen aproximadamente un millón de niños, niñas y adolescentes que se encuentran por fuera del sistema de la Seguridad Social como consecuencia de la inacción del Estado de los últimos años». «Hasta el momento el organismo pudo elaborar un registro que ya permitió identificar a 723.987 de ese total», indicó.

¿Qué se necesita para acceder a la AUH?

+Tener DNI actualizado (la constancia de DNI en trámite no acredita identidad).

+Residir en el país.

+Ser argentino nativo o naturalizado, o con residencia legal en el país mínima de 3 años.

+Figurar en la base de personas de ANSES, al igual que el grupo familiar. En Mi ANSES, podés consultar las relaciones familiares registradas.

+Acreditación anual de escolarización y controles de salud de los niños presentando el Formulario Libreta PS 1.47.

Requisitos del menor:

+Tener menos de 18 años de edad

+Ser soltero

+Ser hijo matrimonial o extramatrimonial, adoptado o estar bajo guarda o tutela, o estar a cargo de un pariente por consanguinidad hasta 3º grado (abuelo, tío, hermano)

+Tener DNI (la constancia de DNI en trámite no acredita identidad).

+Residir en el país.

+Ser argentino nativo o naturalizado, o con residencia legal en el país mínima de 3 años.

+Figurar en la Base de Personas de ANSES relacionado con quien lo tiene a cargo y con el otro progenitor.

+Para inscribirse debe ingresar a anses.gob.ar

IFE 4: novedades

La cuarta entrega del IFE de Anses sigue en discusión. Cecilia Todesca, vicejefa de Gabinete, explicó que el Gobierno lo sigue discutiendo, porque, como ven «una recuperación en el nivel de actividad que está vinculada también a la recuperación en el nivel de circulación de las personas», están analizando «cuál es la mejor manera de invertir en esos recursos». «Creemos que tenemos que diseñar políticas un poquito más focalizadas», detalló.

«Porque el IFE fue diseñado en aquel momento, abril, mayo y junio, donde la gente directamente no podía salir de su casa, ahora estamos en otro contexto. Los trabajos se han recuperado, también los trabajos desde la informalidad. Entonces nosotros necesitamos poner los recursos, allí donde verdaderamente se requieren», agregó.

En esta línea, el Presidente constató que la idea de su administración es continuar con la asistencia. “Estamos viendo cómo cubrimos, de aquí a fin de año, la necesidad de todos. Estamos viendo cómo hacerlo. No sé todavía cuál va a ser la forma», sostuvo el mandatario durante una entrevista con Radio Metro.

Quiénes cobrarían el IFE 4

Como adelantó Fernanda Raverta, se está discutiendo un IFE más focalizado ya que muchas personas pudieron volver a trabajar, por lo que lo cobrarían las siguientes personas:

+jóvenes entre 18 a 24 o 28 años que no tengan empleo

+mujeres

+personas con edad próxima a jubilarse

De esta manera, quedarían fuera del cobro:

+monotributistas A y B

+empleadas domésticas

+personas que han vuelto a incorporarse a sus ingresos

No se define si hay IFE 4 para AUH ni las fechas de cobro

Al no haber definido ni el alcance ni el universo que alcanzará el IFE 4, el Gobierno no definió todavía un posible cronograma de pagos para el bono de Anses. Aunque existen especulaciones sobre que el pago del IFE comenzaría a partir del 9 de noviembre junto al de la AUH, todavía no existe nada confirmado.

Cuáles fueron los requisitos para cobrar el IFE 3

+Estar desocupado/a

+Estar trabajando en la economía informal

+Ser monotributista inscripto/a en la categoría “A”

+Ser monotributista inscripto/a en la categoría “B”

+Ser monotributista social

+Ser trabajador/a de casas particulares

+Domiciliado en el territorio nacional.

+Ser argentino/a, nativo/a o naturalizado/a

+Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

+Tener entre 18 y 65 años.

+No convivir con mis padres en caso de ser menor a 25 años.

+No estar registrado/a como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado/a en el régimen de autónomos.

+No tener miembro/s de mi grupo familiar registrado/s como monotributista/s en la categoría “C” o una categoría superior ni registrado/s en el régimen de autónomos.

+No encontrarme privado/a de la libertad, bajo cualquier modalidad.

+No percibir, ni yo ni algún miembro de mi grupo familiar, ingresos por:

-Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado.

-Prestación por desempleo.

-Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Planes sociales, salario social complementario, los programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales (Nota: quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o PROGRESAR.

