En medio de una sequía que afecta a las chacras misioneras, productores advierten que el kilo de lechón rondaría los 800 pesos para las fiestas de fin de año

En la Feria Franca de Santa Rita de Posadas se siguen ofreciendo productos regionales y los posadeños pueden acceder a una gran variedad de frutas y verduras. Los productores intentan mantener los precios pero la sequía que afecta a sus plantaciones los condiciona y este año el kilo de lechón para las fiestas va a rondar los 800 pesos.

“La sequía en las plantaciones la estamos padeciendo por ejemplo el melón, pepino, zapatillo y maíz están sufriendo porque si no llueve va a ser muy escasa la producción. Y hay buenas ventas pero si no tenemos producción va a estar feo”, indicó Manuel Da Rosa, feriante de Gobernador Roca.

Las Ferias Francas estuvieron cerradas durante dos meses por la cuarentena de coronavirus y cuando la Municipalidad de Posadas aprobó los protocolos para su reapertura significó un alivio para los productores de Misiones.

“Los agriculturas hacemos un proyecto para todo el año y cuando estuvimos dos meses parados nos afecto mucho porque tiramos mercedaria que no podíamos vender. Ahora estamos trabajando y manteniendo los precios”, expresó el feriante.

La variedad de frutas y verduras en la feria franca de Santa Rita es extensa pero una de las frutas más pedidas durante el verano por los posadeños no estará en la feria. “La sandia ya no se puede consumir porque es muy cara y no podemos competir con lo que viene de afuera. Ahora es muy caro producir para nosotros y lo que venga de afuera siempre va a ser más caro”, explicó.

Se encarece el kilo del lechón por la suba de los insumos para alimentarlos

A un mes y medio de las fiestas de fin de año los consumidores comienzan a preguntar el precio del kilo de lechón, una de las comidas más consumidas durante los festejos de navidad o año nuevo.

Sin embargo para los feriantes la crianza y producción de este alimento no será fácil. “El maíz está muy caro porque todo está a valor a dólar, el kilo de lechón te va a salir a $800. El año pasado teníamos más de 100 lechones, ahora con esta situación tenemos muy pocos”, comentó Dora Vichorek feriante de Santa Rita.



SL-EP