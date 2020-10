El ministro de Salud de Argentina, Ginés González García ratificó que las fronteras terrestres de Misiones con Paraguay y Brasil seguirán cerradas

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien visitó la provincia de Misiones junto al presidente de la Nación Alberto Fernández, dejó en claro que las fronteras terrestres de la Argentina seguirán cerradas. La clave para dar buena respuesta sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus “es cuidar que no entren muchas personas al país y las fronteras terrestres deben permanecer cerradas”, aseguró el funcionario nacional.

“Misiones está en el medio de dos países endémicos, Brasil y Paraguay. Las fronteras terrestres deben permanecer cerradas, pero nosotros estamos pensando que las fronteras aéreas, en los próximos días van a empezar lentamente a abrirse, regulando la cantidad de vuelos con los países limítrofes, seguro que vamos a abrir las fronteras aéreas en los próximos días”, dijo González García. Con sus dichos, el funcionario nacional desestimó la posibilidad de que se habilite el paso a través del puente San Roque González de Santa Cruz (que une Posadas con la vecina ciudad paraguaya de Encarnación), un reclamo constante de los ciudadanos encarnacenos.

El titular de la cartera sanitaria nacional enfatizó en que “Misiones es un ejemplo en la Argentina de buen manejo ante la pandemia de coronavirus, y eso tiene una enorme virtud”, no obstante llamó a no bajar los brazos: “Le sucedió a otras provincias, y eso es algo que no podemos hacer. Es algo que no depende del Estado, que está absolutamente dedicado a esto, sino que depende de lo que hagamos todos”.

“Todas las provincias no actuaron de la misma manera con relación al ingreso de las personas. Pero lo principal es tener el sistema de vigilancia epidemiológica absolutamente en tensión, eso significa que cuando aparece un caso, hay que ir al lugar, confirmarlo, aislarlo, tratarlo, tratar a todo el entorno. Brotes va a ver, es muy difícil que no ocurra. En todo el mundo llegó, lo que se puede hacer es tratarlo para que no sea tan masivo”, indicó González García.

Reconoció Ginés que “fue importante, por ejemplo, el cierre de fronteras que hemos hecho y que Misiones lo tiene. Igual no implica que no haya más casos, sin perjuicio de cuidar de que no entren demasiadas personas o cuidados con las personas que circulan, lo importante es tener el sistema en vigilancia absoluta. Si no logramos a ese foco controlar y tener cercado con todos los entornos y asilados, es así cómo se expande el virus y es allí donde adquiere otra velocidad de expansión y empieza a ser difícil de controlar como le está pasando a varias provincias”.

