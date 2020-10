Ginés González en Misiones: aseguró que la Provincia es un ejemplo en el manejo de la pandemia, pidió seguir combatiendo al dengue y anticipó una campaña de vacunación antigripal en noviembre

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, visitó la Chacra 96 de Posadas en marco de los operativos de lucha contra el dengue que se realizan en Misiones. Estuvo junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, el vicegobernador Carlos Arce, su par de Salud en Misiones, Oscar Alarcón, y el intendente de la Capital provincial, Leonardo Stelatto, así como también otros agentes y funcionarios que trabajan en la prevención de esta enfermedad.

A su paso por la Tierra Colorada, el funcionario nacional expresó que para marzo de 2021 tienen previsto finalizar con las obras de ampliación en el Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet) que se encuentra en la ciudad de Puerto Iguazú: “Al dedicarse totalmente a la investigación de enfermedades tropicales, naturalmente el dengue es una de las principales. No es un tema solo de Misiones, ya que azota prácticamente a toda la Argentina”.



Lamentó que en el último registro nacional de los avances de esta enfermedad los números se hayan incrementado y, pese al contexto de pandemia de coronavirus, apuntó a que “no podemos dejar de lado otras enfermedades endémicas aquí y que se dan todos los años”. Sobre esa línea, aseguró que trabajan intensamente junto a las autoridades provinciales y asimismo con la comunidad: “Hoy no hay mejor receta que la prevención, eliminando las posibilidades de que se crien los mosquitos”.

Afirmó que la campaña contra el dengue debe ser durante todo el año y no encasillarse en un período específico: “Lo que estamos haciendo es una ‘renovación’ de la fuerza y del espíritu colectivo que tenemos que tener en el momento más complicado, que es en la estación que viene. Tener un gobernador médico le da mucha continuidad a las acciones de Salud, por eso trabajamos codo a codo cada día”, expresó.

En la oportunidad, González anunció que noviembre 2020 será declarado “mes de vacunación” contra la gripe, entendiendo que tiempo atrás hubo problemas en el abastecimiento de vacunas y también se habían quitado algunas dosis del calendario vacunatorio. “Este año nos propusimos normalizar esto y compramos muchas más vacunas, es decir que las tenemos disponibles en todo el país pero a causa de la pandemia tenemos menos concurrencia de gente a vacunarse”, explicó.

Según especificó, durante todo noviembre desde el Ministerio de Salud de la Nación desarrollarán estrategias de promoción de la vacunación antigripal para que los argentinos “concurran a vacunarse en todo el país y así lograr niveles de vacunación con porcentajes que nos den seguridad en la comunidad”.

A modo de cierre, el titular de la cartera sanitaria nacional enfatizó en que “Misiones es un ejemplo en la Argentina de buen manejo ante la pandemia de coronavirus, y eso tiene una enorme virtud”, no obstante llamó a no bajar los brazos: “Le sucedió a otras provincias, y eso es algo que no podemos hacer. Es algo que no depende del Estado, que está absolutamente dedicado a esto, sino que depende de lo que hagamos todos”.

Herrera Ahuad agradeció al ministro de Salud Ginés González por “mirar hacia Misiones y confiar en lo que podemos hacer”

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, se refirió a los esfuerzos que realizan desde el Ministerio de Salud de la Provincia, aún en tiempos de pandemia, para la lucha contra el dengue. Celebró el acompañamiento del titular de la cartera de Salud a nivel nacional, Ginés González García, y aseguró que ahora, cuando la enfermedad transmitida por el mosquito “comienza a pisarse” con el Covid-19, lograron importantes avances.

“En este tiempo de pandemia, cuando se redujo la capacidad operativa, desde nuestra provincia y con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Nación, pudimos trabajar con el proyecto de mosquitos estériles y ya estamos en condiciones de comenzar a liberar una partida importante en Posadas. Hoy comienza una etapa diferente en Misiones, es otra alternativa para controlar esta enfermedad que se presenta en brotes”, manifestó.

Sobre la visita del funcionario nacional a la Tierra Colorada, quien arribó ayer en compañía del presidente Alberto Fernández para la inauguración de obras, sostuvo que luego de los actos protocolares hubo una “intensa jornada de trabajo” en la que dialogaron sobre diversos objetivos por cumplir como lo es la revalorización del Instituto Nacional de Medicina Tropical (Inmet), ubicado en Puerto Iguazú.



“Es la obra más importante de la Argentina que está a la altura de otros institutos de investigación en América. Hay más de mil millones de pesos destinados para el Inmet, lo hemos firmado ayer. Otros programas como el de digitalización de las historias clínicas en Misiones, que viene con esto desde hace tiempo, hoy tiene el financiamiento nacional para unir todas las partes del área clínica y eso es algo valioso”, acotó.

Entre otros temas referidos a la salud, celebró además la inversión para la creación de un depósito de vacunas en Misiones, posibilitando una mejor distribución hacia todo el territorio provincial y que “tengan una trazabilidad, como corresponde”. Sobre esa línea, agradeció a Ginés “por mirar a nuestra Provincia y confiar en que lo podemos hacer” y aseguró que “cada vez la gente exige más calidad, y nosotros debemos brindarles eso”.

AV-EP