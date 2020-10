Posadas: solicitan tránsito para una perra y sus cachorros que se encuentran en la calle

La historia se repite día tras día, dueños irresponsables que no esterilizan a sus mascotas, no las cuidan y el final siempre es el mismo. Esta vez la perra que tuvo 9 cachorros y se encuentra con ellas en un patio sobre la tierra y a la intemperie tenía heridas en el lomo las cuales se agusanaron, pero aun así continuaba alimentando a sus cachorros. La pequeña fue atendida pero como no tienen tránsito volvió al mismo lugar.

Gusanos, pulgas, garrapatas y en muy malas condiciones, así fue encontrada junto a sus 9 cachorros, ahora necesita un hogar donde ellas y bebes puedan recuperarse y tener una segunda oportunidad ya que en ese lugar el final que les espera no es el mejor. Si continúa allí su estado seguirá empeorando, ya que afirman sus rescatistas que “sus dueños” no se quieren hacer responsable de ella, no la alimenta y tampoco le harán las curaciones que necesita.

“Es un llamado a la SOLIDARIDAD, estamos desesperadas y colapsadas, no podemos tenerla nosotras por la gran cantidad de animales que ya tenemos, por favor ayuden difundiendo para que esta mamá pueda recuperarse y sus cachorritos puedan ser adoptados”

Quienes tengan un lugar para esta guerrera comunicarse al 3765092783

E.B.-EP