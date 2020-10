Ante pedido paraguayo de apertura de fronteras, Herrera Ahuad respondió: “No es falta de empatía, somos muy serios y no ponemos por delante cuestiones económicas, sino los dos puños en alto, la economía y la salud”

El gobernador enumeró las distintas acciones que, en plena pandemia, hizo el Estado misionero para contener el sistema sanitario “de nuestros hermanos paraguayos. Somos integradores, empáticos y les resolvemos las necesidades”. Contestó así declaraciones de autoridades del vecino país que definieron la actitud del mandatario misionero como falta de empatía, por no atender el pedido de apertura de fronteras. “Yo les pido a nuestros vecinos que nos entiendan, porque si los misioneros no tenemos salud, no los vamos a poder atender”.

Sin personalizar, sin dar nombres, aunque con sólidos argumentos que ponen en evidencia intereses opuestos en pleno desarrollo de la pandemia en la región, el gobernador de Misiones, el médico Oscar Herrera Ahuad, se tomó varios minutos para responder las declaraciones que, en las últimas horas, realizó el gobernador de Itapúa (Paraguay) Juan Schmalko.

El funcionario con oficinas en Encarnación, formó parte de una marcha de comerciantes, quienes se trasladaron en los últimos días hasta la cabecera del puente que une Encarnación con Posadas, para pedir la apertura del viaducto.

Schmalko dijo que “evidentemente no empatizamos con las autoridades argentinas de la misma manera. Tenemos que buscar la forma de crecer juntos más allá del problema sanitario, lo que hoy nos preocupa es la cuestión económica”.

“La posición del gobernador de Misiones es cerrada con relación a la apertura de la frontera”, enfatizó el gobernador paraguayo.

Calmo y relatando acciones que no se conocían de parte del gobierno misionero, Oscar Herrera Ahuad prefirió hablar “de mis 10 años como funcionario público acá en Posadas. No podría hablar de falta de empatía, sino creo que, si hacemos un resumen de estos 10 años, tendríamos que hablar de la humanidad de los misioneros para con los hermanos vecinos”.

Contención sanitaria

El gobernador se refirió puntualmente a “millones de vida, miles de vida, vidas, acá los misioneros respondimos con solidaridad, con trabajo, en los diferentes niveles. Social, asistencial y sanitario. Siempre. Nunca hemos pedido una moneda a cambio, nunca miramos lo económico, cuánto nos costaba una persona que venía con una dolencia o con una necesidad”.

“A los misioneros nos llega mucho, siendo una provincia periférica, que no es agraciada por los recursos federales en materias coparticipables, tener un equilibrio fiscal, financiero como lo tenemos, con un enorme cuidado de nuestra gente. Pero lo que siempre fuimos fue humanitarios, empáticos, integradores, resolutivos”, reforzó el jefe del Poder Ejecutivo provincial.

“En plena pandemia hubo muchas personas que han venido, hermanos de la vecina orilla con una dolencia, con una enfermedad y los misioneros los hemos recibido. Y hemos resuelto su problema. Enfermos terminales pasaron el puente, vinieron, están internados algunos de ellos. Y los seguimos recibiendo con los brazos abiertos”

“Les pido que nos entiendan, que nuestro bien común de la sociedad es la salud. Con salud, los misioneros podremos seguir atendiendo a ellos. Sin salud, los misioneros no los vamos a poder atender”, remarcó.

Visiones diferentes

Con relación a las necesidades económicas que esgrimen desde el vecino país, Herrera explicó la postura misionera. “Hoy estamos en ese delicado equilibrio entre la epidemiología, la economía y el contexto regional complicado que nosotros tenemos. Nos tienen que entender que no se trata de una falta de empatía de un gobernador, no se trata de una cuestión económica, se trata de que somos muy serios y que no ponemos por delante cuestiones económicas, sino los dos puños en alto, la economía y la salud”.

“Estamos predispuestos al diálogo siempre. En su momento esas aperturas se van a dar, pero somos una provincia esforzada, de trabajo y que atendemos también las necesidades de nuestra región”, sumó Herrera.

Recordó que “cuando empezó la pandemia, los misioneros, lo primero que hicimos fue, preguntar al sistema de salud de nuestra vecina orilla, con qué lo ayudábamos. Y los ayudamos. Enviamos ayuda técnica, enviamos camas para que el sistema sanitario pueda tener la posibilidad de responder ante la pandemia. En otros lugares, cuando se complicó la salud de un hermano paraguayo, hemos enviado plasma”.

También Herrera consideró que “muchas cosas quizás no las decimos y ahora las digo, porque parece como que estamos abstraídos del problema de nuestros hermanos y no es así. Para nada. Estamos atendiendo continuamente las demandas y necesidades. Si nosotros vamos a primar la cuestión económica, en nuestra provincia que hoy tenemos una meseta de casos, donde el sistema sanitario debe responder con eficiencia, tenemos que tomar las decisiones y en esas decisiones está el cuidado de nuestras fronteras”.

A modo de conclusión, el gobernador aseguró tener “la tranquilidad de que cuando se nos ha necesitado por urgencias y problemas de salud y humanitarios, los misioneros estuvimos, estamos y estaremos siempre a disposición de nuestros hermanos”.

D.G.-EP