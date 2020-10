Cocina sin Gluten, con Daniela Engelbrecht: ¿Si tengo un celíaco invitado, que le cocino?

Con una receta de Pavlova, el postre preferido de la familia, compartimos sugerencias de la Cocina sin Gluten que nos ayudarían cuando se invita a nuestra mesa a familias o amistades que son celíacos.

Compartir los alimentos ha sido desde siempre una muestra de nuestra humanidad, invitar a alguien a nuestra mesa es como mínimo una demostración de afecto, y si hablamos de la primera infancia sin lugar a duda las meriendas en el jardín de infantes son un punto de inicio en la sociabilización de los niños. Por ello nos gusta tanto reunirnos a comer, invitar a la familia y a los amigos, donde siempre hay alimentos de por medio.

Ahora bien, qué hacemos cuando tenemos un invitado a la mesa que es celíaco, en primer lugar, saber que es un gran acto de compromiso, el niño celíaco no suele ser un invitado popular y sin embargo tiene el mismo anhelo que todos los demás niños de poder compartir con sus amigos, de que lo inviten a la pijamada o a pasar el día en la pileta, quiere formar parte del grupo, quiere pertenecer, no elige lo que quiere comer, sino que come lo que debe para permanecer saludable.

Cuando ya somos adultos la situación cambia un poco, no tanto, es muy agradable llegar a una reunión y encontramos con alguna opción libre de gluten en el menú.

En columnas anteriores hemos visto detalles de todas las precauciones que debemos tener en la cocina para evitar la contaminación cruzada y también tips para lograr mejores preparaciones libres de gluten.

De todos modos, no es necesario cocinar alimentos súper elaborados, al contrario, es mejor hacer por ejemplo un almuerzo sencillo: un pollo al horno con papas y una ensalada, o hamburguesas (las marcas más conocidas son libres de gluten) con papas fritas caseras, o arroz con salsa, una carne asada, huevos fritos, un guisado de legumbres, una sopa de verduras, etc.

Es mejor preguntar al celíaco (o sus padres) con antelación que puede comer, y qué cuidados hay que tener. Es importante que todas las materias primas a utilizar estén certificadas como libres de gluten. En la Argentina están visiblemente identificadas con el logo y la leyenda «Sin T.A.C.C» y actualmente se consiguen con facilidad en supermercados y dietéticas. Si ahora mismo van a su alacena o despensa y se ponen a observar los envases se darán cuenta que ya tienen varios alimentos libres de gluten en sus casas, encontrarán el logo de las espigas tachadas y la leyenda de libre de gluten, sin TACC.

Entonces si tenemos una persona celiaca invitada a nuestra mesa, el primer y más importante paso está dado. Esto mismo se extiende a otras personas con diferentes inconvenientes en su alimentación, tal vez no tan notorios o marcados como la celiaquía pero que sí requieren del mismo modo alguna preparación especial.

Hoy hacemos Pavlova, este postre me encanta, y es el preferido de mi familia, sus ingredientes principales son esencialmente libres de gluten.

Fue denominado así en honor a la famosa bailarina rusa Anna Pavlova. Dicen que la bailarina visitó Nueva Zelanda y en su honor surgió este postre.

Ingredientes:

Para cada disco de merengue

· 4 claras (120 gr aprox)

· 240 gr de azúcar

· 2 cucharadas al ras de almidón de maíz

· 1 cda de vinagre blanco

Para la crema de maracuyá

· 200 gr de queso crema

· 400 gr de crema de leche

· 200 gr de azúcar

· 4 cdas de pulpa de maracuyá

Opcionales: dulce de leche, crema chantilly, crema de limón, pastelera, buttercream, crema bariloche, etcétera.

Para decorar

Frutas frescas en trozos, pueden ser frutillas, ananá, mango, kiwi, duraznos, mix de frutos rojos, etc.

Procedimiento:

Cubrir con papel manteca el molde para horno, o plancha siliconada.

Separar las claras de las yemas, batir las claras con el azúcar hasta lograr un merengue básico bien firme, mientras se bate agregar la cucharada de vinagre blanco y el almidón de maíz de a poco.

Una vez listo el merengue colocarlo con manga o con espátula sobre el papel manteca formando un círculo, llevarlo a horno muy suave, unos 70 grados por una hora y media, debe quedar seco por fuera pero aun cremoso por dentro y mantener el color blanco.

Una vez frío despegar del papel y colocar en la fuente de presentación, siempre es conveniente pegarlo a la superficie de apoyo con un poquito de dulce de leche para que no se mueva.

Para preparar la crema de maracuyá, batir el queso crema con el azúcar hasta que se disuelva completamente, agregar la pulpa de maracuyá (si tiene semillitas mucho mejor) y por último añadir la crema de leche bien fría y volver a batir hasta lograr la consistencia deseada, con cuidado que no se corte.

Finalmente montar la pavlova, sobre el merengue colocar la crema y llevar a heladera un par de horas para que tome firmeza la crema, antes de servir cubrir con las frutas picadas que más les gusten.

Se puede hacer también con varias capas de merengue y crema.

Se puede agregar una capa de dulce de leche, el postre original no lleva, pero acá nos gusta mucho.

Se pueden hacer merengues más pequeños como canastitas para rellenar y adornar una super mesa de dulces para una fiesta.

Este postre es ideal para los días de calor, es fresco y sabroso, gusta a grandes y chicos, y aunque tiene varios pasos la verdad no es tan complicado de hacer.

Que lo disfruten!!

(*) Por Daniela Engelbrecht

Cocinera. Experta en comida libre de gluten y mamá de dos celiacos sanos y felices!

IG: @danielacocinasingluten

P.E.--EP