River llegó a un acuerdo con Fiorentina y Lucas Martínez Quarta seguirá su carrera en el equipo italiano

Lucas Martínez Quarta abandona el millonario. El central de 24 años ya se realizó la revisión médica en la Argentina y viajará a Florencia luego de la doble fecha de Eliminatorias.

Finalmente, luego de varios idas y vueltas, River y Fiorentina llegaron a un acuerdo y Lucas Martínez Quarta seguirá su carrera en el conjunto italiano. El defensor superó la revisión médica realizada en nuestro país y durante la jornada del lunes se realizará el anuncio oficial de la transferencia.

En total, el equipo de Florencia desembolsará una cifra superior a los 12.5 millones de euros, aunque el Millonario no percibirá todo ese dinero. El club de Núñez, como dueño del 85 por ciento del pase del zaguero central de 24 años, recibirá poco más de 8 millones de euros que serán abonados en cuotas. El resto será para el club marplatense Kimberley, dueño del 15% restante, el propio futbolista e impuestos.

De no haber ningún inconveniente, Martínez Quarta viajará a Italia después de la doble fecha de Eliminatorias con la Selección argentina (el 8 de octubre de local con Ecuador, el 13 con Bolivia de visitante) y se incorporará a su nuevo club.

Lucas Martínez Quarta

Para Gallardo será otra baja sensible. El miércoles pasado, tras la victoria sobre San Pablo por la Libertadores, el “Muñeco” pareció tener la esperanza de que el zaguero se quedara. “Todavía no ha llegado una oferta que valore su calidad, espero que River entienda que no se puede someter a las urgencias y a los que puedan querer aprovecharse de equipos con una posibilidad así”, dijo entonces.

Y agregó: «Tenemos que hacer valer a nuestros futbolistas, estoy totalmente convencido y veremos cuáles son las necesidades del club. Martínez Quarta es uno de los mejores centrales del fútbol argentino, con nivel de Selección, y considero que está para pegar el salto cuando alguien valore su calidad?.

Fiorentina, en cuyo plantel está otro zaguero ex River (Germán Pezzella), arrancó la temporada 2020/21 del fútbol italiano con una victoria y dos derrotas.

Martínez Quarta disputó 104 partidos con la camiseta de River, convirtió seis goles y ganó seis títulos: tres Copas Argentinas, la Supercopa Argentina 2018, la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana 2019.

Los reemplazantes

La baja de Martínez Quarta será un golpe duro para el equipo de Marcelo Gallardo, aunque tiene jugadores de buen nivel para reemplazarlo.

El Muñeco cuenta con el chileno Paulo Díaz, que desde que llegó a River aún no pudo afianzarse como titular. También está el paraguayo Robert Rojas, que dejó muy buenas impresiones cuando le tocó jugar en lugar de Javier Pinola, que no estaba pasando un buen momento futbolístico.

Tras la pandemia, el Muñeco eligió como dupla central a Martínez Quarta y Pinola, que desde que volvió el fútbol lograron una defensa casi impenetrable. En tres partidos (todas victorias) solo marcaron 3 goles.

La lesión de Angileri

River confirmó que el lateral izquierdo Fabricio Angileri sufrió una distensión en el isquiotibial derecho, que le demandará entre 10 y 14 días de recuperación.

Angileri no pudo finalizar el encuentro amistoso que disputó el Millonario el último sábado, con mayoría de suplentes y jugadores de la Reserva, ante San Lorenzo, que concluyó 3 a 3.

Este domingo, en tanto, la institución afirmó tras la realización de los estudios médicos, que el zurdo será baja por aproximadamente dos semanas debido a que padece una distensión en el isquiotibial derecho.

Angileri había sido titular en los dos primeros cotejos de River en la reanudación de la Copa Libertadores, pero el regreso de Milton Casco, recuperado por coronavirus, lo volvió a relegar al banco de suplentes.

Fuente: TN

