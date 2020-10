Falso gestor de Anses: una empleada doméstica y su patrona fueron estafadas por 50 mil pesos

Fueron víctimas de una estafa vía telefónica cometida por un falso gestor de la Anses, quien les prometió el depósito del dinero a cambio de habilitarles una supuesta cuenta en un cajero automático. Al cabo de la operatoria advirtieron que les habían sustraído todo el dinero que tenían. El hecho ocurrió en Goya, Corrientes.

Por más de $50 mil estafaron a dos mujeres en la ciudad de Goya, quienes fueron engañadas por un falso gestor de la Anses, que les prometía un depósito de dinero proveniente del IFE.

De acuerdo con los datos obtenidos, una mujer que trabaja como doméstica en la casa de otra mujer, recibió el llamado telefónico de un desconocido que se hizo pasar por personal de la Anses y decía llamarse Daniel Arroyo.

El falso gestor le “informaba” que había sido beneficiada con un depósito de IFE y que para poder cobrarlo debía dirigirse hasta un cajero automático para realizar un trámite.

Una vez en el cajero, la persona desde el teléfono la fue guiando paso a paso cómo hacer la operatoria. Relató además que el sujeto incluso le hizo romper el papel del movimiento bancario.

Finalizada la operación, el supuesto Daniel Arroyo le preguntó si tenía otra cuenta de una persona conocida donde “te depositamos otro IFE”, explicó la víctima, según una publicación del portal TN Goya.

Aseguran que “fue allí que le pidió a su patrona que le prestara su cuenta”, y también a ella le vaciaron la cuenta llevándose una suma de $50.000.

“Una vez que pasó todo, hice la denuncia en la policía. Me encuentro en una situación horrible”, dijo la mujer estafada.

En cuanto al hecho delictivo, señaló que “me llamaron, me guiaron cómo poner mi clave. Además, me dijeron dónde ingresar, hice la operación, me dieron un número de seguridad donde supuestamente me depositarían plata, pero me dijeron que solo podían depositar $10.000 y me preguntaron si tenía una amiga que tenga cuenta para hacer depósito de otro IFE”, contó.

En cuanto a cómo siguió la estafa, relató que “fue allí que pedí a mi patrona que me prestara su cuenta y también pasó lo mismo. Las dos cuentas quedaron en cero, se llevaron toda la plata, a mí me sacaron el dinero de la asignación y a ella le sustrajeron $50.000”.

Fuente: Corrientes Hoy

CM-CP