Rabia en animales: no solo los perros, los gatos también pueden transmitirla y hay una ley que obliga a sus dueños a vacunarlos

En el marco del día Mundial de la Rabia, Pablo Castillo, integrante del Colegio de Veterinario de Misiones, analizó la necesidad de fomentar la vacunación de las mascotas y aunque en el área urbana los casos de contagio de rabia han sido mínimos en lo últimos años, la rabia paresiante transmitida por murciélagos y que afecta las zonas rurales es una enfermedad común en Misiones, pero que puede prevenirse.

Pablo Castillo. Radio Libertad

«Hay una campaña para tratar de llegar al 2030 con ningún caso de muerte por rabia humana en el mundo», contó el médico veterinario.

En ese sentido, el especialista indicó que la rabia es un virus que puede afectar a todos los mamíferos de sangre caliente, es decir los que mantienen la temperatura y animó a las personas a tomar precauciones para no contraerla.

«La diferencia se plantea en las aves, que hasta el 2018 se pensaba que el virus no las afectaba y ese año, a través de una investigación de Asia, se detectó en un pollo».

Señaló que aunque el principal transmisor de esa enfermedad es el perro, los gatos también pueden contraerla y transmitirla.

Precisó que cada año a nivel mundial se dan entre 50 mil y 70 mil muertes por radia, teniendo sus mayores picos en África y Ásia, sobre todo en la India.

«La idea de las campañas de control de rabia, se basa principalmente en el control de la vacunación del perro que es el responsable del 99% de los casos de rabia en humanos».

Lucha contra la rabia: Ley Nacional Antirábica

Según el especialista, aunque los canes son los principales transmisores, hay otros animales con los que debemos tomar precauciones.

«La ley nacional antirábica obliga vacunar anualmente a los gatos. Tendríamos que hacer un agregado a la rabia paresiante, debido a que estamos en una zona endémica y que es producido por un murciélago o el vampiro como normalmente se conoce en el campo y que puede afectar a todos los animales de producción».

Señaló que la rabia urbana que es la canina, prácticamente está limitada e informó que el último caso de rabia canina se detectó en Jujuy, pero que a nivel país, los últimos aislamientos por rabia, han demostrado que el origen no ha sido por el perro o el gato, sino los murciélagos.

Precisó que más que el perro, el gato es el que trata de cazar a los murciélagos y este suele morder al felino, por eso si uno ve un murciélago que no puede levantar vuelo y está durante el día, la recomendación es colocarlo en un balde y convocar a Ecología debido a la peligrosidad del animal.

«La población de riesgo, es decir los veterinarios, usamos una vacuna de protección, pero en caso de una persona que sufre una mordedura de un perro callejero, lo primero que debemos hacer es lavar la herida con abundante agua y jabón y enseguida ir a un centro de salud y manifestar que no sabemos si está vacunado o no».

Agregó que en caso el can o el gato es detectado, se le hace una cuarentena. «Esta es una enfermedad que al perro y al gato entre los 4 y 7 días le causa la muerte. Entonces a la persona se le hace un tratamiento de exposición y básicamente lo que se usa es suero antirrábico y vacuna antirrábica».

Castillo sostuvo que mucha gente no sabe que los gatos deben ser vacunados, ni que los murciélagos pueden tener rabia, aunque recordó de no matarlos porque cumplen una función importante en el ecosistema. «Si hay productores que no están escuchando, vale la pena tener vacunados los animales porque una vez que la enfermedad se manifiesta, el animal se muere y el costo de la vacuna no se compara al de un animal que se muere».

SPM-EP