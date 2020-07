Ante nuevos brotes de rabia paresiante en Misiones, desde SENASA recuerdan que las consultas sobre posibles casos son gratuitas

La semana pasada se informó sobre un nuevo brote de esta enfermedad en Apóstoles, por lo que el SENASA intervino en la vacunación emergencial. Según Gabriel Russo, jefe del programa de rabia del SENASA, en la provincia en los últimos meses se registró una baja mortandad de animales debido a esta enfermedad. No obstante, recordó a los productores, la importancia de la vacunación y precisó que la atención ante posibles casos de animales infectados con rabia paresiante y sobre posibles refugios de vampiros son gratuitas.

«La rabia paresiante es una enfermedad epidémica y cíclica, es recurrente y es causada por este virus rábico que lo transmite el vampiro común y afecta principalmente a los bovinos y a los equinos, y con menor frecuencia al hombre, especies domésticas y animales silvestres», recordó Gabriel Russo jefe del programa de rabia del SENASA.

Y es que al ser una enfermedad cíclica se han registrado nuevos brotes en otras zonas. El especialista precisó que a finales del año pasado se registraron brotes en el departamento capital y Candelaria. «Cuando vacunamos la hacienda lo que hacemos es proteger la enfermedad, pero no hay cómo parar al virus, porque se va transmitiendo de población en población (…) Hoy ya lo tenemos en Apóstoles, cerca de Concepción de la Tierra y así tenemos casos en Panambí, Eldorado, Aristóbulo y 25 de Mayo y si bien aunque tenemos poca mortandad de ganado, el consejo es vacunar todo, esté o no esté dentro de los brotes«.

Russo explicó que en cuanto a vacunaciones las hay de diversos tipos, la emergencial se da cuando está declarado el brote, «por ejemplo en Candelaria, San José, Apóstoles, Concepción, una vez que se detecta el virus en un herbívoro o en un vampiro se hace un trabajo de 10 kilómetros de radio de ese brote y en ese caso se hace este tipo de vacunación».

Agregó que también se trabaja en 20 y 30 kilómetros por fuera de ese círculo tratando de que haya una vacunación voluntaria. «El productor que no se encuentra dentro del brote, pero que ya quiere ir abriendo el paraguas y protegiendo su capital lo haga. Lo aconsejable es que ese productor registre la vaccunación en el SENASA».

Recordó que la oficina local de Apóstoles está a cargo del Dr. Godina, quien también atiende en la oficina local de Posadas y Candelaria.

También existe la vacunación especial que se les exige a los productores que tienen un engorde a corral, cabañas o tambos. «La primera dosis se debe repetir a los 20 días y luego anualmente (…) después puedo incorporarme como productor en una vacunación voluntaria todos los años manteniéndola al día haya o no brote y registrarla».

Explicó que la importancia de registrar en SENASA radica en que si se detecta rabia paresiante en una zona, los establecimientos involucrados dentro del brote se les va eliminar el movimiento de hacienda para faena, hasta tanto esos animales no tengan una inmunidad acorde a la enfermedad. «Si yo tengo mi vacunación voluntaria o una especial al día, aunque esté dentro del brote yo como productor podré seguir carneando y proteger su capital».

En relación al carneado, sostuvo que hay un contacto íntimo del productor o del frigorífico con el material nervioso, ya sea el animal que fuese. «Hay que también estar atentos no solo con estos animales, sino con los de caza. Lo ideal es que no se cace nunca, pero si lo hacen, lo ideal sería no hacerlo en lugares con brotes«.

Sobre los brotes que informó hace unos meses, explicó que ya están bastante controlados y con buenos niveles de vacunación. «Tuvimos una mortandad bastante baja y esto puede ser porque la población de vampiros estuvo muy poquito por encima del umbral de contagio y porque las oficinas locales del SENASA actuaron rápidamente. Por eso cuanto antes denuncien más rápido se protege al capital».

Recordó que la rabia paresiante es una zoonosis y puede ser transmitida al humano y es mortal. «Toda persona que tuvo contacto con un animal enfermo que se le murió, metió la mano a la boca y le toqueteó los ojos, lo mejor es que vaya a Salud Pública y se haga un tratamiento postexposición».

Recordó que llamar al veterinario del SENASA para que atienda a un animal sospechoso de rabia, para que vea a ese animal no tiene costo. Añadió que también se está trabajando en el control de refugios de vampiros. «En estos momentos estamos atendiendo todas las denuncias de posibles refugios de vampiros y los estamos tratando y eso tampoco tiene costo».

